La Croky Cup va changer : une grande nouveauté attend les clubs amateurs la saison prochaine

La Pro League a annoncé plusieurs changements pour la prochaine Coupe de Belgique. Les petits clubs seront les grands gagnants de cette nouvelle formule, avec deux places réservées directement pour les seizièmes de finale.

La Coupe de Belgique va offrir plus de places aux petits clubs la saison prochaine. La compétition va changer de formule pour permettre à plus d'équipes amateurs de tenter leur chance face aux formations professionnelles. Une bonne nouvelle pour les clubs des divisions inférieures, qui auront l'occasion de se montrer.

Deux clubs amateurs directement en seizièmes de finale

Parmi les principales nouveautés, deux équipes amateurs pourront directement accéder aux seizièmes de finale. L'une viendra de Wallonie et l'autre sera le vainqueur de la Coupe de Flandre. Ces deux clubs éviteront les premiers tours et entreront dans la compétition au même moment que les 18 formations de Jupiler Pro League.

La réforme concerne aussi les clubs provinciaux. Jusqu'à présent, 116 équipes issues de ces divisions pouvaient participer au premier tour. Ce nombre passera à 156, soit 40 places supplémentaires. L'objectif est d'ouvrir la compétition aux clubs qui évoluent loin du football professionnel.

Les petits clubs ont déjà créé la surprise

Et les clubs professionnels auraient tort de prendre ces nouveaux adversaires à la légère. Cette saison, le KSK Heist a créé la surprise en éliminant Courtrai aux tirs au but lors des trente-deuxièmes de finale. Un résultat qui rappelle que les équipes amateurs peuvent bousculer la hiérarchie.

Lors de l'édition 2023-2024 de la Croky Cup, Knokke avait réalisé un bel exploit en sortant Malines aux tirs au but en seizièmes de finale. Le club de Nationale 1 avait poursuivi son parcours jusqu'en huitièmes de finale, avant de tomber face à Louvain.





Avec plus de participants et deux places directement offertes aux seizièmes de finale, la prochaine édition pourrait réserver quelques belles surprises aux supporters belges. Cette nouvelle organisation a été décidée par la Pro League, l'Union belge, Voetbal Vlaanderen et la Football Francophone Amateur (FFA).