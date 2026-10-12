Le Standard aurait été inspiré d'insister : Norman Bassette est la bonne surprise de ce début de saison

Norman Bassette a été élu homme du match avec le KVC Westerlo ce week-end. Avec 5 buts en 8 matchs, le Gaumais est l'une des bonnes surprises de ce début de saison et semble avoir totalement relancé sa carrière après des années hésitantes.

Norman Bassette est peut-être le seul Belge, avec Killian Sardella, à chérir le souvenir du 17 novembre 2024. Ce jour-là, comme le latéral du RSC Anderlecht, Bassette fait de grands débuts assez inattendus avec les Diables Rouges, lors d'un match de funeste mémoire contre Israël délocalisé à Debrecen.

Une défaite et un naufrage qui signe la fin de l'ère Domenico Tedesco, mais c'est désormais gravé dans le marbre : Norman Bassette, alors joueur de Coventry City, est un Diable Rouge. Près de deux ans plus tard, on peut se demander si la pression qu'accompagne ce statut ne l'a pas un peu desservi.

Des saisons de galère après sa blessure

Car il faut bien le dire : à l'époque, cette sélection, Bassette ne la "mérite" pas vraiment sur base de ce qu'il montre en club. Arrivé à Coventry quelques mois plus tôt en provenance de Caen, le Gaumais n'y a encore joué que 6 matchs, sans trouver le chemin des filets.

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Sa sélection, il la doit à une vague de forfaits - dont certains plus diplomatiques que médicaux - et à son statut d'international U21, la porosité entre les Espoirs et l'équipe A étant l'une des marques de fabrique de Domenico Tedesco. Dans la foulée, il retombera dans un relatif anonymat à Coventry City (25 matchs, 2 buts sur l'ensemble de la saison).

On a la sensation que le meilleur Norman Bassette, celui qui martyrisait les défenses avec l'équipe B de Caen (16 buts en 16 matchs) mais aussi celui qui nous avait déjà tant séduit lors de son prêt au KV Malines, n'était à l'époque pas encore revenu de sa grave blessure au ménisque subie en janvier 2024. Et même ses prêts la saison suivante, à Kaiserslautern et à Reims, ne sont pas des plus convaincants.





Le Standard est passé à côté de l'évidence Bassette

Comme souvent, il va donc falloir revenir au bercail pour se relancer. Un retour qui aurait pu se faire très près de "chez lui" : le Standard est tout proche de l'attirer et l'histoire aurait été belle, puisque Norman Bassette, formé à l'AS Eupen, était abonné à Sclessin étant petit. On comprend difficilement comment la direction liégeoise a pu passer à côté de ce qui ressemblait à une véritable évidence : toujours est-il que c'est finalement... au KVC Westerlo que Bassette est prêté.

Et si le supporter des Rouches en lui a certainement été déçu, c'est probablement bien le Matricule 16 qui doit regretter le plus que le transfert ne se soit pas fait. Car Bassette, lui, s'épanouit pleinement au Kuipje - un peu comme un certain Lucas Stassin, lui aussi international Espoirs passé par la Campine pour exploser. Avec 5 buts en 8 matchs, Norman Bassette est dans la forme de sa vie, et à seulement 21 ans, on ne jurerait plus qu'il ne retrouvera pas un jour le maillot des Diables Rouges...