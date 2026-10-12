Le Standard n'est pas seul à pester contre l'arbitrage ce week-end : "Je suis très en colère"

Marvin Compper était en colère ce dimanche soir et ne comprenait pas la décision de la VAR d'exclure son joueur, Mauricio Benitez, en début de seconde période. L'Antwerp se retrouve en tout cas battu pour la cinquième fois consécutive et l'étau commence à se resserrer autour de l'Allemand, à qui rien ne sourit depuis le début de saison.

Décidément, rien ne va plus pour l'Antwerp, et la trêve internationale ne semble rien avoir arrangé. Le Great Old avait pourtant bien débuté sa partie sur la pelouse de Westerlo, ouvrant même le score en première période.

Les Anversois se sont ensuite effondrés, concédant cinq buts, dont quatre après l'exclusion de Mauricio Benitez (51e). Le tournant du match, si l'on pose la question à Marvin Compper.

Pourquoi la VAR est-elle intervenue ?

L'entraîneur de l'Antwerp ne comprend pas pourquoi la VAR est intervenue sur cette phase alors que Bram Van Driessche avait initialement donné un carton jaune à son milieu de terrain, qui a taclé pour récupérer le ballon après avoir dribblé deux Campinois et poussé le cuir un peu trop loin.

"Je ne suis pas d'accord avec ce carton rouge, et je suis très en colère. L'arbitre a pris une décision qui a bien trop influencé la suite du match", pestait l'Allemand au micro du diffuseur DAZN.

Ça ne sent pas bon pour Marvin Compper et l'Antwerp

"Oui, il tacle. Mais il ne touche pas vraiment le pied du joueur, qui était déjà debout dix secondes plus tard et qui n'a pas eu besoin de soins médicaux. L'arbitre a pris sa décision très rapidement, alors pourquoi intervenir ?", se demandait Marvin Compper.



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L'Antwerp peut donc se sentir floué, mais cela ne justifie tout de même pas les quatre buts concédés dans la dernière demi-heure au Kuipje, le score lourd de 5-1 et la cinquième défaite consécutive des Anversois, déjà largués dans la course aux places européennes. La saison risque encore d'être longue au Bosuil, où le crédit accordé à Marvin Compper semble petit à petit s'amenuiser.