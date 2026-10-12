Réaction Bruges peut-il surprendre l’Inter ? Le coach des Nerazzurri est méfiant : "Un club ambitieux et entreprenant"

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Bruges peut-il surprendre l’Inter ? Le coach des Nerazzurri est méfiant : "Un club ambitieux et entreprenant"
Photo: © photonews
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Cristian Chivu, entraîneur de l'Inter Milan, s'est exprimé en conférence de presse ce lundi après-midi, à la veille de la rencontre entre les Nerazzurri et le Club de Bruges, qui se tiendra ce mardi soir (21h00) au stade Giuseppe-Meazza. Le technicien roumain s'est exprimé sur les Blauw en Zwart, que son équipe ne compte pas prendre à la légère.

L'Inter Milan est désormais concentré sur son prochain objectif : venir à bout du Club de Bruges. Une mission qui ne s'annonce pas forcément simple, même si les Nerazzurri partent favoris.

"Nous prenons les matchs les uns après les autres", a souligné Cristian Chivu en conférence de presse. "Nous pensons donc à celui de demain. Nous jouons tous les trois jours, nous ne nous projetons pas plus loin. Aujourd’hui, le match le plus important est celui de demain, face à une équipe ambitieuse et entreprenante."

Cristian Chivu se méfie du Club de Bruges

Comment l'entraîneur de l'Inter voit-il cette équipe du Club de Bruges ? "C’est une équipe qui affiche une mentalité offensive, qui aime venir presser haut et attaquer avec beaucoup de joueurs. Ce ne sera pas simple, mais nous en sommes conscients : aucun match n’est facile en Ligue des champions."

Yann Sommer de retour à Milan

Cette rencontre sera également particulière pour un certain Yann Sommer. Le Suisse évoluait sous les couleurs de l'Inter la saison passée. La nouvelle recrue estivale des Brugeois a porté les couleurs des Nerazzurri entre l'été 2023 et 2026.

"Il ne faut pas seulement retenir ce que nous avons gagné l’année dernière, mais aussi tout ce qu’il a accompli en trois ans", a déclaré Cristian Chivu. "Il faut remercier Sommer pour le respect qu’il a toujours témoigné envers le club et ses supporters, ainsi que pour toute la valeur ajoutée qu’il a apportée à l’équipe."

"Il nous a permis d’atteindre des sommets et de disputer des rencontres sur les plus grandes scènes. Nous ne pouvons que le remercier", a-t-il conclu au sujet du gardien de 37 ans.

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