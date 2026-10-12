"On ne voulait plus de lui" : Adriano Bertaccini, le nouveau casse-tête de Vitor Bruno ?

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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"On ne voulait plus de lui" : Adriano Bertaccini, le nouveau casse-tête de Vitor Bruno ?
Photo: © photonews
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Poussé vers la sortie cet été, Adriano Bertaccini a offert la victoire à Anderlecht contre le Cercle de Bruges. Son efficacité relance le débat sur son avenir.

Adriano Bertaccini a rappelé ce week-end qu'il pouvait rendre service à Anderlecht. Entré en cours de match face au Cercle de Bruges, l'attaquant a inscrit le but de la victoire à la 93e minute. Une réalisation importante pour les Mauves, mais aussi pour le joueur, dont l'avenir s'écrivait loin de Bruxelles il y a quelques semaines.

Un départ souhaité, mais pas concrétisé

Cet été, Anderlecht avait tenté de lui trouver un nouveau club. Recruté un an plus tôt à Saint-Trond pour 4,5 millions d'euros, Bertaccini n'a pas quitté le Sporting, par manque d'offres répondant aux attentes financières de la direction. Depuis le début de saison, son temps de jeu est très limité.

Un attaquant qui mérite plus de minutes

Dans l'émission Complètement Foot de la RTBF, Manuel Jous a insisté sur le rendement de l'attaquant malgré son statut de remplaçant. "Mine de rien, avec son temps de jeu famélique, il rapporte 4 points. Pour quelqu'un dont, entre guillemets, on ne veut plus ou on ne voulait plus, c'est quand même pas mal comme rendement. C'est quand même quelqu'un qui, à chaque fois qu'il rentre, essaie de faire la différence".

Nordin Jbari considère que Bertaccini a des qualités intéressantes, à condition de l'utiliser dans un rôle adapté. "On a voulu le faire sortir d'Anderlecht. On ne voulait plus de lui. Et il est toujours là". Il précise ensuite : "Ce n'est pas un neuf. C'est quelqu'un qui doit jouer avec un deuxième attaquant. Si vous avez un vrai neuf et que lui joue à côté de lui, il peut faire des miracles. Parce qu'il bouge énormément, il a une bonne vitesse, il a beaucoup d'énergie. Il ne joue pas avec un frein à main. Il apporte de la vie".


Ce but à Bruges pourrait pousser Anderlecht à lui donner plus de temps de jeu. Une situation particulière pour un joueur dont le club voulait se séparer cet été.

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