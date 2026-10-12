Westerlo a humilié l'Antwerp : "Nous ne sommes pas le Club de Bruges pour autant..."

Quel résultat pour le KVC Westerlo - et quelle série. Les Campinois en sont désormais à quatre victoires d'affilée et grimpent au classement, après un début de saison en demi-teinte. Issame Charaï reste les pieds sur terre, notamment après une première période compliquée.

Le score donne l'impression que le match a été à sens unique et que l'Antwerp, qui reste désormais sur cinq défaites d'affilée, n'a pas été de taille face au KVC Westerlo. Pourtant, à la pause, le Kuipje n'était pas serein - pas plus qu'Issame Charaï, l'entraîneur campinois. Il le reconnaît volontiers au micro du Nieuwsblad après la rencontre.

"Ce n'était tout simplement pas bon en première période et je n'étais pas du tout satisfait ! Peut-être que c'est à cause de la trêve internationale", lance Charaï. "Nous avons concédé trop de pertes de balle, nous ne nous sommes presque pas procuré d'occasions et il y avait trop peu de profondeur dans notre jeu. J'ai vu bien trop d'erreurs techniques de notre part".

Un Issame Charaï satisfait de la réaction de son équipe

"Heureusement que nous avons marqué juste avant la pause", reconnaît le coach du KVC Westerlo. C'est donc presque "dommage" que Mauricio Benitez, à la 51e minute, ait été exclu, ce qui va fausser la rencontre et donner la sensation que Westerlo a d'un coup surclassé son adversaire. Mais Issame Charaï ne veut pas trop se focaliser là-dessus.

"Quelle réaction de mon groupe ! Bien sûr, la carte rouge a eu un impact sur le match, mais cette carte rouge était méritée", pointe-t-il. "Maintenant, notre différence de buts est à nouveau positive (sourire). Nous avons marqué 15 buts lors de nos quatre derniers matchs, et tous plus beaux les uns que les autres".

Norman Bassette, buteur et très actif, a été élu homme du match. "Ca fait plaisir, et j'ai la sensation de vivre la meilleure période de ma carrière", se réjouit l'international Espoirs. "Je dois continuer sur cette lancée". Désormais, Westerlo est 6e au classement après ce 12/12.



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"Je l'ai déjà dit après notre victoire contre le Standard : nous ne sommes que Westerlo. Nous ne sommes pas le Club de Bruges, hein. Je crois que nous avons les qualités pour finir dans le top 6, mais c'est une jeune équipe".