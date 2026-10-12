Zinho Vanheusden se livre comme jamais : "Sans lui, je ne saurais pas quoi faire"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Zinho Vanheusden se livre comme jamais : "Sans lui, je ne saurais pas quoi faire"
Photo: © photonews
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Zinho Vanheusden a mis un terme prématuré à sa carrière professionnelle la saison dernière après de nombreuses blessures persistantes. L'ancien défenseur central est revenu sur cette période, sans mâcher ses mots. Il se sent aujourd'hui beaucoup mieux mentalement, notamment grâce à l'aide d'un psychologue.

Zinho Vanheusden est revenu sur les blessures qui l'ont contraint à mettre un terme prématuré à sa carrière, à l'âge de 26 ans. "Les premières blessures graves ont été plutôt faciles à gérer émotionnellement", a déclaré l'ancien défenseur du Standard dans le podcast MidMid au nord du pays.

"J'avais déjà goûté au football professionnel et déjà vécu certaines choses. Je pense que les blessures à l'AZ Alkmaar et à Malines ont été les plus lourdes mentalement. C'est à ce moment-là que tout est devenu très difficile dans ma tête."

"À l'AZ, je venais tout juste de subir quatre opérations au genou et j'avais reçu un très bon projet dans un très beau club. Ils géraient très bien l'augmentation progressive de mon temps de jeu. Puis Bas Dost me marche sur le pied et mon métatarse se casse."

Zinho Vanheusden évoque les moments difficiles mentalement

"C'est déjà arrivé mille fois que quelqu'un me marche sur le pied, et c'est précisément à ce moment-là que ça arrive. Tu te dis qu'il y a un esprit ou quelque chose du genre, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'étais très en colère contre tout et tout le monde. Je n'arrivais pas à y croire, je trouvais ça excessif."

"J'ai quand même terminé ce match parce que je ne voulais pas être blessé, mais ce fut le début d'années difficiles pour moi. J'étais prêté à l'AZ et, quand tu te blesses dans ces conditions… Je faisais ma rééducation à l'Inter Milan ou en Belgique, donc je n'avais pas de club où me sentir chez moi. Le Standard était mon club de cœur, donc c'était un moment très étrange et difficile, que je n'arrive toujours pas vraiment à comprendre aujourd'hui."

Un préparateur mental a aidé Zinho Vanheusden

"J'ai reçu énormément de soutien de la part de nombreux clubs, mais au final, c'est à toi de faire le travail. Après cette blessure, je suis allé voir un psychologue, un préparateur mental. Je n'aurais jamais pensé y aller, mais je n'arrivais pas à comprendre. Sans lui, je serais encore aujourd'hui dans cette colère, donc il m'a vraiment aidé à ce moment-là."

"Je suis aussi retourné le voir après ma carrière. Cela reste un tabou, mais je pense que cela peut être très utile. Cela devient de plus en plus normal de faire appel à un psychologue. J'ai vécu des moments très difficiles, mais je peux désormais en parler et je suis heureux. Sans mes deux enfants, je ne saurais pas quoi faire."

C'est après une dernière tentative à Marbella, en D3 espagnole, que Zinho Vanheusden a décidé de ranger définitivement les crampons. Il restera l'un des plus grands talents belges des dernières années, dont la carrière, marquée notamment par une Coupe de Belgique remportée avec le Standard en 2018, a été minée par les pépins physiques.

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