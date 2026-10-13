Gianni Infantino bientôt défié à la FIFA ? Un grand nom du football pourrait se présenter contre lui

Gianni Infantino pourrait avoir un adversaire de taille lors de la prochaine élection à la présidence de la FIFA. Selon la presse britannique, plusieurs dirigeants souhaiteraient convaincre Arsène Wenger de se présenter. Au sein de l'UEFA, certains espèrent empêcher la réélection d'Infantino à la tête de l'instance mondiale.

Arsène Wenger pourrait se présenter face à Gianni Infantino lors de la prochaine élection à la présidence de la FIFA, prévue le 18 mars 2027 au Maroc. Selon The Times, plusieurs dirigeants opposés au président actuel souhaiteraient convaincre l'ancien entraîneur d'Arsenal de se porter candidat. À 76 ans, le Français, qui travaille à la FIFA depuis 2019, n'a pas encore donné son accord.

Wenger, un candidat qui pourrait faire la différence

L'ancien entraîneur d'Arsenal connaît la FIFA, où il occupe depuis 2019 le poste de directeur du développement du football mondial. Il travaille sur la formation des jeunes et l'amélioration du football dans plusieurs pays. Son expérience et sa réputation pourraient lui permettre de convaincre certaines fédérations. Mais pour le moment, rien ne dit qu'il souhaite se lancer dans cette élection.

C'est Infantino qui avait recruté Wenger à la FIFA. Les deux hommes ont travaillé ensemble pendant plusieurs années, mais ils ne partagent pas les mêmes idées. En août dernier, le Français avait critiqué un projet financier (FIFA Forward Enterprise) porté par l'instance. Il avait assuré ne pas avoir participé à sa préparation et avoir découvert son existence dans la presse. Wenger avait jugé son abandon "absolument nécessaire".

Infantino de plus en plus contesté

Ce projet "FIFA Forward Enterprise", prévoyait de vendre une partie des activités commerciales de la FIFA à des investisseurs privés (des proches de Donald Trump bien-sûr). L'opération devait rapporter environ 4,2 milliards de dollars. Mais elle a provoqué la colère de plusieurs dirigeants, notamment au sein de l'UEFA. Son président, Aleksander Ceferin, a réclamé plus de transparence dans les décisions prises par la FIFA. Face aux critiques, Infantino a abandonné son idée.

Les revenus de Gianni Infantino posent question

Une enquête du Times révèle que le président de la FIFA aurait touché 1,76 million de dollars supplémentaires en 2024, versés par une société américaine chargée de l'organisation du Mondial 2026. Cette somme ne figurait pas dans les comptes annuels de la FIFA, qui annonçaient une rémunération de 4,274 millions de francs suisses pour la même année. Ces révélations ont poussé Miguel Maduro, ancien responsable de la gouvernance de l'instance, à demander une enquête indépendante.





Pendant trois ans, le patron de la FIFA aurait occupé une maison haut de gamme à Miami, appartenant à Eric Schmidt. L'ancien dirigeant de Google avait déboursé 27 millions de dollars pour cette propriété en 2023.

L'Afrique soutient le président de la FIFA

Les opposants d'Infantino cherchent une personnalité capable de lui faire face lors de la prochaine élection. Wenger fait partie des noms envisagés, mais le temps presse puisque les candidatures doivent être déposées avant le 18 novembre. Le président actuel peut compter sur plusieurs soutiens importants, notamment en Afrique, où les 54 fédérations lui ont apporté leur appui.