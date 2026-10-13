Un ancien coéquipier de Thibaut Courtois au Real Madrid fait ses débuts avec son nouveau club en Serie A

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Libre de tout contrat après la fin de son aventure au Real Madrid l'été dernier, David Alaba a trouvé un nouveau défi. L'Autrichien rejoint l'Udinese. Le club italien a annoncé la nouvelle ce jeudi en début d'après-midi. Le défenseur de 34 ans a signé un contrat jusqu'en fin de saison.