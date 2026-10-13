Un ancien coéquipier de Thibaut Courtois au Real Madrid fait ses débuts avec son nouveau club en Serie A

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Un ancien coéquipier de Thibaut Courtois au Real Madrid fait ses débuts avec son nouveau club en Serie A
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Libre de tout contrat après la fin de son aventure au Real Madrid l'été dernier, David Alaba a trouvé un nouveau défi. L'Autrichien rejoint l'Udinese. Le club italien a annoncé la nouvelle ce jeudi en début d'après-midi. Le défenseur de 34 ans a signé un contrat jusqu'en fin de saison.

Nicolas Baccus

Un ancien coéquipier de Thibaut Courtois au Real Madrid fait ses débuts avec son nouveau club en Serie A

David Alaba a fait ses débuts avec l'Udinese ce lundi soir. Son équipe affrontait le Torino pour le compte de la sixième journée de Serie A. Malheureusement pour l'ancien joueur du Real Madrid, l'Udinese s'est incliné sur le score de 2-1.

L'Autrichien est entré en jeu à la 73e minute et a ainsi fait ses premiers pas sous les couleurs de sa nouvelle équipe. Dimanche, le club italien affrontera Lecce à 12h30. L'occasion pour Alaba de connaître sa toute première titularisation avec sa nouvelle équipe ?

Libre de tout contrat après la fin de son aventure au Real Madrid l'été dernier, David Alaba a trouvé un nouveau défi. L'Autrichien rejoint l'Udinese. Le club italien a annoncé la nouvelle ce jeudi en début d'après-midi. Le défenseur de 34 ans a signé un contrat jusqu'en fin de saison.

"Joueur doté d'une qualité technique exceptionnelle, d'un grand leadership et d'une remarquable polyvalence tactique, Alaba arrive à Udine après une carrière passée au plus haut niveau du football mondial", écrit l'Udinese dans un communiqué.

Une dernière saison compliquée au Real Madrid

David Alaba n'a plus joué en match officiel depuis la Coupe du monde 2026, où il a pris part à quatre matchs avec l'Autriche. La saison dernière, il a peu joué avec le Real Madrid, disputant seulement 16 rencontres toutes compétitions confondues. Il n'entrait pas vraiment dans les plans du club madrilène, ce qui a ainsi conduit à une non-prolongation de contrat.

David Alaba avait rejoint le Real Madrid après un passage au Bayern à l'été 2021. Il a quitté la formation espagnole avec 132 matchs à son actif, cinq buts inscrits et neuf assists délivrés. Mais il a surtout remporté 11 trophées avec notamment deux Ligues des Champions (2022, 2024) et deux championnats d'Espagne (2022, 2024).

"Je ne viens certainement pas ici pour terminer ma carrière"

Il est désormais prêt pour son nouveau défi : "J'ai vécu beaucoup d'expériences et j'ai beaucoup gagné au cours de ma carrière, mais une chose n'a pas changé : je veux encore gagner. Je veux encore être compétitif. Et je veux encore accomplir quelque chose de spécial. C'est cette mentalité que j'apporte à l'Udinese."

"L'entraîneur m'a très clairement expliqué le rôle qu'il envisage pour moi et ce qu'il souhaite que nous accomplissions ensemble. Je veux évidemment apporter mon expérience dans le vestiaire, prendre mes responsabilités et aider autant que possible, en particulier les joueurs les plus jeunes."

"Je ne viens pas uniquement pour être le joueur expérimenté de l'équipe et je ne viens certainement pas ici pour terminer ma carrière. Je suis encore bien trop ambitieux pour cela et je crois toujours énormément en ce que je peux apporter sur le terrain. Je veux continuer à me dépasser, évoluer au plus haut niveau en Serie A semaine après semaine et accomplir quelque chose. Je suis très enthousiaste à l'idée de relever ce défi et j'ai encore beaucoup de choses à me prouver", a-t-il conclu.

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