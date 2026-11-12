Qui pour succéder à Jess Thorup ? La direction de Genk fixe le cap

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
Qui pour succéder à Jess Thorup ? La direction de Genk fixe le cap
Photo: © photonews
Deviens fan de KRC Genk! 2072

Le Racing Genk se cherche un nouvel entraîneur depuis le départ de Jess Thorup. Son président Peter Croonen fixe la marche à suivre pour son successeur.

Le premier passage de Jess Thorup à Genk n'avait pas duré deux mois, le second à peine plus longtemps. Malgré une prestation appliquée sur le terrain de l'Union Saint-Gilloise (victorieuse sur un corner à l'approche du dernier quart d'heure), l'ancien coach de La Gantoise a pris la porte.

Ce dernier match avait beau ne pas être déshonorant, la direction ne pouvait plus attendre. C'est que l'équipe est déjà à douze points du top 4. Après onze journées de championnat.

Qui pour ramener Genk dans le bon wagon ?

Depuis, des bruits de couloir se sont déjà fait entendre, mettant en avant l'intérêt que porte le board limbourgeois pour Issame Charaï, actuellement en poste à Westerlo. Qu'il s'agisse de lui ou non, le successeur de Thorup sait en tout cas ce qu'il lui reste à faire après la récente interview de Peter Croonen.

"Nous avons des attentes beaucoup plus élevées que les résultats obtenus actuellement. Le groupe est beaucoup plus fort que celui de la saison dernière. La toute première chose à faire, c'est retrouver un engagement maximal au sein du groupe", estime le président du Racing au micro de DAZN.

Ces valeurs manquaient, à l'entendre, au sein du groupe : "De l'engagement, de la conviction, de la grinta, de l'envie, de la confiance. Je pourrais appeler ça du 'tough love'. Je veux de l'amour, mais aussi des attentes très élevées".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk

Plus de news

Binational toujours aussi discuté : le meilleur buteur de l'Union veut faire taire les critiques

Binational toujours aussi discuté : le meilleur buteur de l'Union veut faire taire les critiques

13:00
Comme à la belle époque : un ancien Diable bat des records en D3 Amateurs

Comme à la belle époque : un ancien Diable bat des records en D3 Amateurs

12:40
Plus jeune que Kevin De Bruyne : Naples ne lâche pas sa cible de Pro League

Plus jeune que Kevin De Bruyne : Naples ne lâche pas sa cible de Pro League

12:20
Joueur formé en Belgique manquant sur la feuille : un ancien employé d'Anderlecht a son avis sur la question

Joueur formé en Belgique manquant sur la feuille : un ancien employé d'Anderlecht a son avis sur la question

11:00
1
Deux joueurs du Standard en sont : ces jeunes Wallons qui veulent briller au Mondial U17

Deux joueurs du Standard en sont : ces jeunes Wallons qui veulent briller au Mondial U17

11:30
Officiel : un entraîneur de D1A démissionne, son successeur immédiat est connu

Officiel : un entraîneur de D1A démissionne, son successeur immédiat est connu

10:20
Un retour aux affaires polémique pour Rudi Garcia ? Notre ancien sélectionneur réagit

Un retour aux affaires polémique pour Rudi Garcia ? Notre ancien sélectionneur réagit

10:40
Et dire qu'il faut le ménager : comment Manchester United a pensé à jouer un bien sale coup à Vincent Kompany

Et dire qu'il faut le ménager : comment Manchester United a pensé à jouer un bien sale coup à Vincent Kompany

10:30
Du rarement vu : les Diables face à un joueur...qui n'a pas encore fait ses débuts chez les pros ?

Du rarement vu : les Diables face à un joueur...qui n'a pas encore fait ses débuts chez les pros ?

10:00
Bruges petit joueur pour sa réclamation ? Bart Verhaeghe répond à Anderlecht !

Bruges petit joueur pour sa réclamation ? Bart Verhaeghe répond à Anderlecht !

09:00
1
Cinq absents face à une bonne connaissance de Pro League : pour le Standard aussi, c'est jour de match !

Cinq absents face à une bonne connaissance de Pro League : pour le Standard aussi, c'est jour de match !

09:40
Felice Mazzù avait vu juste : première sélection pour une révélation de Pro League

Felice Mazzù avait vu juste : première sélection pour une révélation de Pro League

08:40
Mark van Bommel a tranché : voici les trois Diables qui sautent de la sélection face à la Turquie

Mark van Bommel a tranché : voici les trois Diables qui sautent de la sélection face à la Turquie

09:20
"J'ai un grand respect pour lui" : Alexis Flips remercie l'homme qui lui a tendu la main à Anderlecht

"J'ai un grand respect pour lui" : Alexis Flips remercie l'homme qui lui a tendu la main à Anderlecht

08:20
Les Diables face à un ancien grand espoir de Pro League : "Il sera titulaire"

Les Diables face à un ancien grand espoir de Pro League : "Il sera titulaire"

08:00
Cela avait-il joué pour lui ? Rudi Garcia à coeur ouvert sur le lobbying nécessaire pour s'imposer

Cela avait-il joué pour lui ? Rudi Garcia à coeur ouvert sur le lobbying nécessaire pour s'imposer

07:40
Quelle reconnaissance ! Un joueur de Pro League appelé à l'entraînement par Zinédine Zidane

Quelle reconnaissance ! Un joueur de Pro League appelé à l'entraînement par Zinédine Zidane

07:20
Ça négocie depuis plusieurs semaines : De Bruyne pour jouer à un jet de pierres de la frontière belge ?

Ça négocie depuis plusieurs semaines : De Bruyne pour jouer à un jet de pierres de la frontière belge ?

07:00
Mark van Bommel face à son deuxième test : cinq questions avant Turquie-Belgique Analyse

Mark van Bommel face à son deuxième test : cinq questions avant Turquie-Belgique

06:40
C'est l'effet papillon : comment Pep Guardiola pourrait reprendre du service...grâce à Manchester United

C'est l'effet papillon : comment Pep Guardiola pourrait reprendre du service...grâce à Manchester United

06:20
Noa Lang sévèrement pris pour cible par un compatriote : « Il gâche tout »

Noa Lang sévèrement pris pour cible par un compatriote : « Il gâche tout »

23:20
La défaite au Standard était celle de trop : un nouvel entraîneur de D1A prend la porte !

La défaite au Standard était celle de trop : un nouvel entraîneur de D1A prend la porte !

22:37
Van Bommel monte au créneau pour un Diable très critiqué : "Il a su hausser son niveau de jeu"

Van Bommel monte au créneau pour un Diable très critiqué : "Il a su hausser son niveau de jeu"

23:00
"Il n'y a aucune raison que ça ne réussisse pas" : le nouveau sélectionneur turc prévient les Diables !

"Il n'y a aucune raison que ça ne réussisse pas" : le nouveau sélectionneur turc prévient les Diables !

22:50
Les explications après la surprise : mais comment Jacky Mathijssen s'est-il retrouvé à la RAAL ?

Les explications après la surprise : mais comment Jacky Mathijssen s'est-il retrouvé à la RAAL ?

22:00
L'attente numéro un de Van Bommel contre les Turcs : "Nous l'avons déjà fait par moments en France"

L'attente numéro un de Van Bommel contre les Turcs : "Nous l'avons déjà fait par moments en France"

22:20
Un joueur français explique son amour pour le championnat belge : "J'avais besoin de ça"

Un joueur français explique son amour pour le championnat belge : "J'avais besoin de ça"

21:20
Trois clubs de D1A à la recherche d'un T1 : voici les entraîneurs libres sur le marché

Trois clubs de D1A à la recherche d'un T1 : voici les entraîneurs libres sur le marché

21:00
La nouvelle réalité des tribunes : plongée dans le monde secret des hooligans d’Anderlecht

La nouvelle réalité des tribunes : plongée dans le monde secret des hooligans d’Anderlecht

20:40
Un ex-coach de Pro League prêt à payer son club pour s'en aller

Un ex-coach de Pro League prêt à payer son club pour s'en aller

20:20
"Un vrai casse-tête" : Mark van Bommel très transparent sur le gros déséquilibre du noyau des Diables

"Un vrai casse-tête" : Mark van Bommel très transparent sur le gros déséquilibre du noyau des Diables

19:55
Passé par Neerpede, un jeune Belge de 19 ans fait sensation aux Pays-Bas

Passé par Neerpede, un jeune Belge de 19 ans fait sensation aux Pays-Bas

19:00
Brian Riemer révèle qu'un international danois est au fond du trou : "Il était en larmes au téléphone"

Brian Riemer révèle qu'un international danois est au fond du trou : "Il était en larmes au téléphone"

19:20
La RAAL cherche toujours : un ancien d'entraîneur de l'Union a refusé

La RAAL cherche toujours : un ancien d'entraîneur de l'Union a refusé

18:30
Six mois après son départ des Diables, Rudi Garcia reprend du service pour une initiative exceptionnelle

Six mois après son départ des Diables, Rudi Garcia reprend du service pour une initiative exceptionnelle

18:40
"J'étais surpris de ne plus rentrer après le Sénégal" : nouveau statut pour Diego Moreira sous Van Bommel

"J'étais surpris de ne plus rentrer après le Sénégal" : nouveau statut pour Diego Moreira sous Van Bommel

18:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 11
Standard Standard 3-0 SK Beveren SK Beveren
Westerlo Westerlo 1-5 Charleroi Charleroi
OH Louvain OH Louvain 2-0 KV Malines KV Malines
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Antwerp Antwerp 2-2 Lommel SK Lommel SK
FC Bruges FC Bruges 1-1 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 1-0 KV Courtrai KV Courtrai
Union SG Union SG 1-0 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 4-1 Zulte Waregem Zulte Waregem

Dernières réactions

Eric Stevens Eric Stevens a propos de Bruges petit joueur pour sa réclamation ? Bart Verhaeghe répond à Anderlecht ! Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Joueur formé en Belgique manquant sur la feuille : un ancien employé d'Anderlecht a son avis sur la question titof161 titof161 a propos de Coup dur pour les Diables Rouges : pas de Romelu Lukaku en Turquie ! Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de L'affaire Anderlecht ravive les tensions dans un football belge déjà sous pression Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Il y a près de 30 ans, Anderlecht était dans la situation inverse et n'avait pas porté plainte JoBg JoBg a propos de La match entre les mains de l'Union Belge : Bruges porte réclamation pour la feuille de match d'Anderlecht ! Union 60 Union 60 a propos de Courtois bâtit un empire : il se lance désormais aussi dans la grande tendance du moment El Malvario El Malvario a propos de Hugo Cuypers, enfin Diable Rouge : "Je n'ai jamais perdu espoir" Rudy Warzee Rudy Warzee a propos de Qui remplacera Jess Thorup ? Le KRC Genk a... un club de Jupiler Pro League dans le viseur Sandirap77 Sandirap77 a propos de Pourquoi Anderlecht ne devrait pas échapper à une sanction après sa grosse erreur administrative Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved