Qui pour succéder à Jess Thorup ? La direction de Genk fixe le cap

Le Racing Genk se cherche un nouvel entraîneur depuis le départ de Jess Thorup. Son président Peter Croonen fixe la marche à suivre pour son successeur.

Le premier passage de Jess Thorup à Genk n'avait pas duré deux mois, le second à peine plus longtemps. Malgré une prestation appliquée sur le terrain de l'Union Saint-Gilloise (victorieuse sur un corner à l'approche du dernier quart d'heure), l'ancien coach de La Gantoise a pris la porte.

Ce dernier match avait beau ne pas être déshonorant, la direction ne pouvait plus attendre. C'est que l'équipe est déjà à douze points du top 4. Après onze journées de championnat.

Qui pour ramener Genk dans le bon wagon ?

Depuis, des bruits de couloir se sont déjà fait entendre, mettant en avant l'intérêt que porte le board limbourgeois pour Issame Charaï, actuellement en poste à Westerlo. Qu'il s'agisse de lui ou non, le successeur de Thorup sait en tout cas ce qu'il lui reste à faire après la récente interview de Peter Croonen.

"Nous avons des attentes beaucoup plus élevées que les résultats obtenus actuellement. Le groupe est beaucoup plus fort que celui de la saison dernière. La toute première chose à faire, c'est retrouver un engagement maximal au sein du groupe", estime le président du Racing au micro de DAZN.

Ces valeurs manquaient, à l'entendre, au sein du groupe : "De l'engagement, de la conviction, de la grinta, de l'envie, de la confiance. Je pourrais appeler ça du 'tough love'. Je veux de l'amour, mais aussi des attentes très élevées".



