📷 Les supporters belges rendent hommage aux aides-soignants et au personnel médical

Les hommages aux services hospitaliers se multiplient dans nos pays et le monde du football s'y met également : les supporters de l'Antwerp et de Zulte Waregem, notamment, ont eu une pensée pour les aide-soignants et le monde médical.

Alors que la Pro League a partagé des applaudissements ce mercredi sur le coup de 20h, plusieurs groupes de supporters partagent leurs propres hommages : une banderole a été déployée à Gand par des supporters buffalos, sur laquelle on pouvait lire "Zulke helden vind je zelden" (On trouve rarement de tels héros). Les supporters de l'Antwerp ont également eu une pensée pour le service hospitalier : "Peut-être pas aujourd'hui, mais vous méritez une haie d'honneur", lit-on de la part de l'Antwerp Dynamite AD14. Le South Lane Crew de Zulte Waregem s'est également mobilisé. Enfin, les Storm Ultras carolos, également, insistent sur l'importance de rendre hommage à celles et ceux qui mettent leur vie en première ligne pour la santé des victimes du coronavirus ... 𝑽𝒂𝒏: De beste supporters

𝑨𝒂𝒏: Onze grote helden tijdens deze crisis



𝑶𝒏𝒅𝒆𝒓𝒘𝒆𝒓𝒑: #TopeTegenCorona ❤️ pic.twitter.com/P0zhCHhXNv — SV Zulte Waregem (@ESSEVEELIVE) March 18, 2020