Mario Balotelli va faire son retour en équipe d'Italie

Actuellement joueur de l'Adana Demirspor, en SuperLig turque, Mario Balotelli (31 ans) recevrait à nouveau sa chance en équipe nationale d'Italie. L'ancien joueur de l'Inter Milan, de Manchester City, de Nice ou encore de Marseille réalise une saison intéressante puisqu'il est actuellement à 8 buts toutes compétitions confondues. Ainsi, son ancien coach, Roberto Mancini, serait enclin à le rappeler dans le groupe de la Squadra Azzura. L'information vient du célèbre journaliste italien, Fabrizio Romano. Ce dernier ajoute que cela devrait être très bientôt officialisé. La dernière de Super Mario sous les couleurs de l'Italie remonte au 7 septembre 2018, pour un match de Ligue des Nations contre la Pologne.

Foot Mercato ajoute que Mancini a contacté Balotelli pour le convier au stage de préparation auquel l'équipe nationale italienne participera à la fin de ce mois-ci. Si cela se montre concluant, l'attaquant pourrait donc bien être sélectionné pour aider ses compatriotes dans les barrages pour la Coupe du monde 2022.

