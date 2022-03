Lior Refaelov, "Monsieur Coupe" : "J'en dois une aux supporters d'Anderlecht ..."

Lior Refaelov est "Monsieur Coupe", cette saison avec Anderlecht (5 buts) mais aussi dans sa carrière puisqu'il disputera sa quatrième finale.

Lior Refaelov avait un grand sourire en arrivant en zone mixte, déjà en costume - un costume qu'il avait également enfilé sur le terrain pour aider Anderlecht à se qualifier pour la finale. "Ce sera ma quatrième finale de Coupe, je suis très heureux d'y être avec Anderlecht cette fois", se réjouit l'Israélien. "La Coupe est l'un de nos objectifs majeurs cette saison et on a désormais le temps de préparer ça, pour arriver en aussi bonne forme qu'aujourd'hui. Gand est un adversaire solide, on espère les affronter devant 50.000 personnes au Heysel pour que ce soit une belle fête du football belge".

Refaelov aura inscrit 2 buts et donné 2 assists lors des deux rencontres contre Eupen. "J'aime quand il y a de la pression, dans les moments clefs de la saison. Et ce soir, c'était probablement le match le plus important de notre saison jusqu'ici", estime-t-il. "Je suis heureux d'avoir aidé l'équipe, on a bien joué et contrôlé la rencontre. Qui plus est, on marque deux fois sur corner, et on avait beaucoup travaillé ça de la semaine (sourire)".

Une revanche pour les supporters

Lior Refaelov aura naturellement en tête la dernière finale de Coupe disputée par Anderlecht, puisqu'il avait alors ... marqué pour Bruges. "J'espère gagner une troisième Coupe, et je serai très heureux de l'offrir aux supporters d'Anderlecht. Je leur en dois une (sourire). Ils étaient très présents aujourd'hui, et on a pu voir la différence sur le rythme de match".

Reste désormais à rester en forme : "Nous avons deux matchs très importants à domicile pour rester dans le top 4 et si nous réalisons un 6/6, nous aurons préparé la finale au mieux", conclut Refaelov.