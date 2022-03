📷 La pique lancée à l'Italie par ces supporters suisses

L'Italie ne sera pas de la partie au Mondial de cet hiver au Qatar.

Une grosse déception pour les uns, mais d'autres comme ces supporters suisses s'en réjouissent comme ils l'ont démontré dans les gradins de Wembley lors de la rencontre amicale de cette fin d'après-midi contre l'Angleterre.

Pour rappel, la Suisse a terminé première du groupe C en qualifications pour la Coupe du monde, devant l'Italie.

The Switzerland fans show Italy no mercy after the Azzurri's failure to reach the World Cup ??



