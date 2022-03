Fernando Santos : "Je poursuis ce rêve de gagner une Coupe du monde"

Mardi, le Portugal a validé son billet pour la Coupe du monde 2022 au Qatar en dominant la Macédoine du Nord (2-0) lors des barrages.

Le sélectionneur portugais Fernando Santos est ambitieux et a immédiatement affiché son objectif pour le Mondial 2022 au Qatar, à savoir la victoire finale.

"Depuis que j'ai commencé mon travail en tant que sélectionneur, j'ai toujours réussi à qualifier mes équipes. Trois fois pour l'Euro et maintenant trois fois pour la Coupe du Monde, d'abord avec la Grèce et maintenant avec le Portugal. Je poursuis ce rêve de gagner une Coupe du monde. C'est le mien et celui de tous les Portugais. Nous avons des grandes attentes pour la Coupe du monde. Nous avons un rêve et avons déjà remporté deux titres (Euro et Ligue des Nations, ndlr)", a rappelé Santos face à la presse.