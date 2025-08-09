Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/08: Bolat

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Bolat

Vers un dernier défi ? Sinan Bolat offert à un grand club turc

Selon les médias turcs, le gardien Sinan Bolat aurait été proposé à Galatasaray. Le portier rêve d'une dernière grande opportunité. (Lire la suite)