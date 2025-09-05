Premier but pour Fofana avec les Diables Rouges... et une anecdote qui fait sourire Rudi Garcia

Buteur pour sa première titularisation, Malick Fofana a brillé face au Liechtenstein. Mais il a joué avec les protège-tibias d'un coéquipier.

La Belgique a déroulé jeudi soir face au Liechtenstein. Pour leur troisième match de qualification au Mondial 2026, les Diables Rouges se sont imposés 0-6. Un match géré de A à Z.

S’il y a un joueur qui a marqué les esprits, c’est bien Malick Fofana. Titulaire pour la première fois, le jeune ailier a livré une prestation pleine d’énergie et d’envie. Il a inscrit son tout premier but avec la sélection.



Lire aussi… Le premier but des Diables Rouges face au Liechtenstein aurait dû être annulé : voici pourquoi

Au-delà de la performance sportive, l’histoire cache un petit détail amusant. Fofana a dû jouer avec les protège-tibias de son coéquipier Diego Moreira. Sa valise n’était pas arrivée à temps.

"J’ai dû lui emprunter ses protège-tibias, heureusement ils étaient assez grands pour moi", a confié Fofana aux micros de Sporza. Une anecdote qui a fait rire tout le monde après le match, joueurs comme journalistes.

Même Rudi Garcia s’est joint à la blague : "S’il est superstitieux, il voudra toujours jouer avec les protège-tibias de Diego Moreira", a lancé le sélectionneur.