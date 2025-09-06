Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/09: Gano - Skoras

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Gano - Skoras

Le Club de Bruges dégraisse : un indésirable va rejoindre un autre club de Pro League

Indésirable au Club de Bruges, Michal Skoras va changer d'air. L'ailier polonais de 25 ans, recruté 6 millions l'été dernier, devrait rejoindre La Gantoise. (Lire la suite)