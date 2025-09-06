Kevin De Bruyne donne des nouvelles de Romelu Lukaku

Kevin De Bruyne s'est présenté devant la presse ce samedi, à la veille de Belgique-Kazakhstan. Il en a profité pour donner des nouvelles de son coéquipier à Naples, Romelu Lukaku.

Si Youri Tielemans est désormais le capitaine des Diables Rouges, Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku restent naturellement les leaders naturels du vestiaire, qui soutiendront Tielemans dans sa tâche. Jeudi, KDB avait rapidement évacué le sujet : "Le sélectionneur a expliqué sa décision à Romelu et moi, et je la comprends. Je ne suis pas éternel, il a choisi quelqu'un qui sera encore là 8 à 10 ans", pointait-il à Vaduz.

Des propos répétés ce samedi, en conférence de presse d'avant-match à la veille de Belgique-Kazakhstan. De Bruyne était d'ailleurs fort détendu. "Mon adaptation en Italie ? Je n'ai joué que deux matchs. Ce que je peux dire, c'est que le style d'Antonio Conte est très différent de ce que j'ai connu avec Guardiola. Ma première impression est que le football italien est plus tactique", déclare-t-il.



"Le jeu est plus lent, les terrains plus secs, le rythme plus irrégulier. Mais ça reste du football". Une adaptation facilitée par la présence de Romelu Lukaku à Naples, bien sûr. "Sa blessure, c'est vraiment dommage. Mais c'est la vie. Il va tout faire pour revenir au plus vite", affirme KDB.

"On ne se voit pas beaucoup, comme il est en revalidation en Belgique. Mais on reste en contact pour plein de choses. Nous espérons tous un retour rapide de sa part", conclut le meneur de jeu du Napoli, qui a également adressé un message à Dries Mertens, jeune retraité et papa pour la deuxième fois.

"Je le félicite pour son deuxième enfant ! Mais je n'ai pas eu beaucoup de contacts avec Dries ces derniers temps, même au sujet de Naples. Je crois qu'il a bien assez de choses à faire".