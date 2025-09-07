Allô Rudi ? Pendant que les Diables cherchent une alternative à Lukaku, un Liégeois plante son 16e but de la saison

Pendant la trêve internationale, la grande majorité des championnats sont en pause. Mais la MLS continue bel et bien, au rythme de ses buteurs passés par la Pro League.

Romelu Lukaku sur la touche, Rudi Garcia doit innover en pointe de l'attaque des Diables. Loïs Openda propulsé titulaire, Michy Batshuayi de retour dans le groupe : le forfait de Big Rom a déjà fait bouger les lignes.

En octobre, cela pourrait également profiter à des garçons en pleine progression depuis plusieurs mois, comme Lucas Stassin ou Roméo Vermant. D'autant qu'Openda ne rassure toujours pas lorsqu'il est appelé à entrer en action.



Pendant que les observateurs débattent autour du nouvel attaquant de la Juventus, Hugo Cuypers continue d'empiler les buts. La nuit dernière, le Liégeois a encore frappé pour Chicago.

En pleine confiance

D'un appel très intelligent dans le rectangle, il a parfaitement exploité la percée d'André Franco. De quoi lui permettre de planter le 3-0. Précédemment, Philip Zinckernagel avait lui aussi marqué. Chicago s'est finalement imposé 3-2.

Hugo Cuypers makes it 3-0 with his 16th goal of the season! 😤 pic.twitter.com/0nDUA85uSE — Major League Soccer (@MLS) September 7, 2025

Pour Cuypers, les chiffres continuent de grimper. Même si la saison de MLS a commencé en février, il s'agit tout de même de son 16e but (en 27 matchs). Suffisant pour un jour compenser le handicap que représente pour lui le fait d'évoluer dans le championnat américain au moment des choix de Rudi Garcia ?