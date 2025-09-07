Mauve un jour, Mauve toujours : Romelu Lukaku de retour en grande pompe à Anderlecht

Les Diables Rouges jouent ce moment contre le Kazakhstan à Anderlecht. Romelu Lukaku est présent dans les tribunes.

Depuis son départ du club en 2011, chaque retour de Romelu Lukaku à Anderlecht est un véritable événement. Sa volonté de revenir dans son club de toujours dans les années à venir ne font que monter sa cote de popularité. Il n'y a qu'à voir l'accueil reçu l'automne dernier à l'occasion de la réception du Standard.

Big Rom avait donc coché de longue date ce retour en sélection dans son jardin. Malheureusement, sa blessure en préparation avec Naples en a décidé autrement. Mais cela ne l'a évidemment pas dissuadé de venir.



Toujours très présent auprès des Diables

Lukaku est ainsi présent au Lotto Park en spectateur attentif de ce Belgique - Kazakhstan. Comme à son habitude, il serait même correct d'écrire qu'il est légèrement sorti de son rôle de spectateur.

Avant de rejoindre sa place juste au-dessus du banc de Rudi Garcia, on a ainsi pu le voir prendre possession des lieux avec les joueurs, accompagnant même les titulaires dans le tunnel menant à la pelouse.

Son ancien public a ensuite pu le voir très impliqué au moment de l'hymne national, la main sur le coeur aux côtés d'Enzo Scifo, Amadou Onana et de Jan Vertonghen, lui aussi de retour dans le stade qui scandait son nom il y a quelques mois encore.