"C'est juste anormal ce qu'il a fait" : un ancien Diable Rouge inquiet quant à l'absence de Romelu Lukaku

Lundi prochain, les Diables Rouges se déplaceront à Cardiff pour affronter le Pays de Galles. Peut-on parler d'un véritable premier grand test pour la Belgique sous Rudi Garcia ? Gilles De Bilde partage son avis.

Il craint que l'absence de Big Rom soit un tournant : "C’est le match avec le plus gros enjeu. Ça passe ou ça casse. Et cette fois-ci, comparée à septembre, l’absence de Romelu Lukaku va peser."

"Je constate qu’on a toujours autant besoin de lui. On joue toujours comme s’il était sur le terrain. Il y a aussi son importance dans le groupe et pour l’adversaire", poursuit-il au micro de Sudinfo.

L'ancien Diable Rouge est véritablement impressionné par le buteur belge : "Rien que sa présence effraie les défenseurs. Ils savent ce qu’il a réalisé dans sa carrière et que ce sera un fameux combat physique contre lui. Ils savent aussi qu’il n’aura pas besoin de grand-chose pour faire la différence. Honnêtement, tout ce qu’il a réalisé m’impressionne."

Les gens banalisent ses performances avec les Diables

Son travail est trop banalisé selon lui : "Les gens banalisent ses performances avec les Diables. C’est juste anormal ce qu’il a fait. Je ne crois pas qu’on connaîtra encore un Romelu en Belgique. On voit quand il est absent que c’est plus compliqué."





Les Diables Rouges s’en étaient plutôt bien sortis sans Romelu Lukaku lors de la dernière trêve : victoire 0-6 face au Liechtenstein et 6-0 contre le Kazakhstan. Avant ce déplacement à Cardiff, il y aura encore un match, celui face à la Macédoine du Nord, programmé ce vendredi soir.