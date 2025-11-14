Le 6-0 du mois de septembre ne leur a pas suffi : la déclaration osée du sélectionneur kazakh sur Jérémy Doku

Le 6-0 du mois de septembre ne leur a pas suffi : la déclaration osée du sélectionneur kazakh sur Jérémy Doku
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Les Diables Rouges se préparent à affronter le Kazakhstan à Astana. Côté kazakh, l'heure est également à peaufiner les derniers détails.

Même si le score était toujours vierge après 40 minutes de jeu, la défaite 6-0 au Lotto Park avait fait très mal au Kazakhstan. Dans la foulée de cette claque, le sélectionneur Ali Aliev avait annoncé sa démission avant même de rentrer au pays, de quoi valoir à tout le monde un vol retour particulièrement long.

Depuis, la fédération locale ne lui a toujours pas trouvé de successeur. C'est son ancien adjoint Talgat Baysufinov qui assure l'intérim. Ce dernier est déterminé à laver l'honneur de l'équipe. On doit faire un résultat. On est ambitieux et on veut gagner. Pour cela, on doit être stables, disciplinés. Si on met tout en place, on peut obtenir un bon résultat", a-t-il expliqué en conférence de presse, cité par La Dernière Heure.

Le Kazakhstan joue chez lui et ne se présentera pas en victime consentante : "On va rester dans notre stratégie. Sans être uniquement défensifs. On connaît les qualités de la Belgique mais cela ne nous empêchera pas d'attaquer".

Les Kazakhs ont confiance en leurs forces

"Nous avons bien joué à l'aller et nous avons vu ce que la Macédoine a pu faire contre la Belgique. Ils ne sont pas passés loin de marquer. On a plusieurs plans. On s'adaptera. Les joueurs savent ce qu'ils ont à faire", poursuit-il.

Baysufinov a également été interrogé sur un éventuel plan anti-Doku. La question l'a fait sourire : "Nous avons vu son dernier match face à Liverpool. On a compris comment il va jouer. Nous avons aussi de très bons joueurs. Certains de nos joueurs comme Gałymzhan Kenzhebek et Dastan Satpaev peuvent afficher le même niveau que Jérémy Doku".

L'ancien Anderlechtois avait pourtant inscrit deux buts et délivré un assist au match aller. Satpaev a beau avoir été acheté cet été par Chelsea en sa qualité de grand espoir U17, le Kazakhstan adoptera sans doute une double (voire triple couverture) sur Doku, comme nos autres adversaires, pour éviter de se faire punir.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Kazakhstan - Belgique en live sur Walfoot.be à partir de 15:00 (15/11).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Kazakhstan

Plus de news

"Il va débuter" : Rudi Garcia dévoile un titulaire...avant de douter après l'entraînement du jour

"Il va débuter" : Rudi Garcia dévoile un titulaire...avant de douter après l'entraînement du jour

18:40
Chez les Diables, l'attention se porte surtout sur un seul homme : "Ils l'ont ignoré trop longtemps"

Chez les Diables, l'attention se porte surtout sur un seul homme : "Ils l'ont ignoré trop longtemps"

17:30
Fera-t-il mieux que De Camargo ? Le premier recadrage d'Yves Vanderhaeghe chez les Francs Borains

Fera-t-il mieux que De Camargo ? Le premier recadrage d'Yves Vanderhaeghe chez les Francs Borains

21:20
Plusieurs diffuseurs ont tenté le coup : voici où suivre le Mondial...et rester éveillé jusqu'à 5h du matin

Plusieurs diffuseurs ont tenté le coup : voici où suivre le Mondial...et rester éveillé jusqu'à 5h du matin

21:00
Qui pour remplacer Zeno Debast chez les Diables ? Voici les chances des deux candidats

Qui pour remplacer Zeno Debast chez les Diables ? Voici les chances des deux candidats

13:30
"Cela nous aide" : un Belge a refusé de rejoindre les Diables Rouges pour rester avec les U21

"Cela nous aide" : un Belge a refusé de rejoindre les Diables Rouges pour rester avec les U21

16:00
Duranville y a cru, en vain : les Diablotins retombent dans leurs travers et font la mauvaise opération

Duranville y a cru, en vain : les Diablotins retombent dans leurs travers et font la mauvaise opération

20:36
1
Antoine Colassin retrouve le chemin des filets : Charleroi garde le rythme face à une équipe en forme

Antoine Colassin retrouve le chemin des filets : Charleroi garde le rythme face à une équipe en forme

20:00
L'énorme erreur de Brian Riemer et Jesper Fredberg à Anderlecht : "Ça me fait penser à Kanté" Analyse

L'énorme erreur de Brian Riemer et Jesper Fredberg à Anderlecht : "Ça me fait penser à Kanté"

19:00
La Gantoise encore dans le vert : les clubs devraient s'inspirer du plan de relance de Sam Baro

La Gantoise encore dans le vert : les clubs devraient s'inspirer du plan de relance de Sam Baro

18:20
Incident autour du père d'Aleksandar Stankovic : limogeage brutal après une altercation avec un journaliste

Incident autour du père d'Aleksandar Stankovic : limogeage brutal après une altercation avec un journaliste

18:00
Il n'y a pas qu'en Pro League : ce club de D1 ACFF rêve d'un stade de 8.000 places à 20 millions d'euros !

Il n'y a pas qu'en Pro League : ce club de D1 ACFF rêve d'un stade de 8.000 places à 20 millions d'euros !

17:00
Les U21 d'Arsenal débarquent en Belgique pour affronter un club belge en amical

Les U21 d'Arsenal débarquent en Belgique pour affronter un club belge en amical

16:30
1
"Pas uniquement un choix du cœur" : Stanis Idumbo, qui peut choisir entre trois sélections, se confie

"Pas uniquement un choix du cœur" : Stanis Idumbo, qui peut choisir entre trois sélections, se confie

14:30
🎥 La Belgique U17 s'incline contre le champion d'Europe et quitte bien trop tôt la Coupe du monde

🎥 La Belgique U17 s'incline contre le champion d'Europe et quitte bien trop tôt la Coupe du monde

15:30
14
Frustré, ce grand talent espagnol va écourter son prêt en Pro League et retourner en Angleterre

Frustré, ce grand talent espagnol va écourter son prêt en Pro League et retourner en Angleterre

15:00
Plein de joueurs de Pro League, dont deux Anderlechtois, s'affrontent et se quittent dos à dos en sélection

Plein de joueurs de Pro League, dont deux Anderlechtois, s'affrontent et se quittent dos à dos en sélection

14:00
Chaos au Cameroun : ça sent la fin pour Marc Brys, qui trace déjà son futur

Chaos au Cameroun : ça sent la fin pour Marc Brys, qui trace déjà son futur

13:00
Flop total en Belgique, il devient international néerlandais... et fait sensation

Flop total en Belgique, il devient international néerlandais... et fait sensation

12:40
Anderlecht veut agir rapidement pour Nathan De Cat : le plan rêvé par les Mauves

Anderlecht veut agir rapidement pour Nathan De Cat : le plan rêvé par les Mauves

11:30
Un ex-sélectionneur des Diables et un ancien gardien de Pro League des années 90 proches du Mondial

Un ex-sélectionneur des Diables et un ancien gardien de Pro League des années 90 proches du Mondial

12:20
Tensions au Napoli : Antonio Conte très critiqué, Romelu Lukaku joue le tampon pour son entraîneur

Tensions au Napoli : Antonio Conte très critiqué, Romelu Lukaku joue le tampon pour son entraîneur

12:00
🎥 "De la malchance" : Roberto Martinez justifie le coup de sang fatal de Cristiano Ronaldo

🎥 "De la malchance" : Roberto Martinez justifie le coup de sang fatal de Cristiano Ronaldo

11:00
Quatre clubs de D1A veulent rapidement un nouveau stade : voici l'évolution des différents dossiers

Quatre clubs de D1A veulent rapidement un nouveau stade : voici l'évolution des différents dossiers

10:30
Un défi de taille : voici comment Bob Browaeys va utiliser Nathan De Cat et Jorthy Mokio au Mondial U17

Un défi de taille : voici comment Bob Browaeys va utiliser Nathan De Cat et Jorthy Mokio au Mondial U17

09:00
Gill Swerts privé de cinq titulaires : pourquoi les Diablotins jouent une rencontre capitale ce vendredi soir

Gill Swerts privé de cinq titulaires : pourquoi les Diablotins jouent une rencontre capitale ce vendredi soir

10:00
🎥 Chancel Mbemba, le héros : le Congo et ses "anciens belges" se rapprochent du Mondial 2026

🎥 Chancel Mbemba, le héros : le Congo et ses "anciens belges" se rapprochent du Mondial 2026

09:30
Ça se confirme : voici les adversaires des Diables pour le mois de mars et la préparation à la Coupe du monde

Ça se confirme : voici les adversaires des Diables pour le mois de mars et la préparation à la Coupe du monde

08:00
1
Kevin De Bruyne a-t-il freiné la carrière internationale de Hans Vanaken ? La réponse très claire du Brugeois

Kevin De Bruyne a-t-il freiné la carrière internationale de Hans Vanaken ? La réponse très claire du Brugeois

06:30
Felice Mazzù relance William Balikwisha, qui répond : Liège battu sèchement à Louvain en amical

Felice Mazzù relance William Balikwisha, qui répond : Liège battu sèchement à Louvain en amical

08:30
🎥 Ronaldo exclu, la France qualifiée, la Norvège écrit l'histoire : les enseignements de la soirée

🎥 Ronaldo exclu, la France qualifiée, la Norvège écrit l'histoire : les enseignements de la soirée

07:40
Romelu Lukaku suit les conseils de Marc Coucke et réalise un investissement ambitieux...

Romelu Lukaku suit les conseils de Marc Coucke et réalise un investissement ambitieux...

23:00
Voici pourquoi le Club de Bruges fait son grand retour au sein du conseil d'administration de la Pro League

Voici pourquoi le Club de Bruges fait son grand retour au sein du conseil d'administration de la Pro League

07:20
Naples doit encaisser un nouveau coup dur, après les blessures de Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku

Naples doit encaisser un nouveau coup dur, après les blessures de Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku

07:00
Bientôt la retraite internationale pour Anthony Moris ? Voici sa réponse... catégorique

Bientôt la retraite internationale pour Anthony Moris ? Voici sa réponse... catégorique

22:00
Deux cadres du Club de Bruges en route vers... un géant italien ?

Deux cadres du Club de Bruges en route vers... un géant italien ?

22:30

Plus de news

Les plus populaires

WC Qualification (Europe)

 Journée 9
Norvège Norvège 4-1 Estonie Estonie
Azerbaïdjan Azerbaïdjan 0-2 Islande Islande
Arménie Arménie 0-1 Hongrie Hongrie
France France 4-0 Ukraine Ukraine
Moldavie Moldavie 0-2 Italie Italie
Angleterre Angleterre 2-0 Serbie Serbie
Andorre Andorre 0-1 Albanie Albanie
Irlande Irlande 2-0 Portugal Portugal
Finlande Finlande 0-1 Malte Malte
Luxembourg Luxembourg 0-0 Allemagne Allemagne
Gibraltar Gibraltar 1-2 Montenegro Montenegro
Croatie Croatie 1-1 Iles Féroë Iles Féroë
Pologne Pologne 0-0 Pays-Bas Pays-Bas
Slovaquie Slovaquie 0-0 Irlande du Nord Irlande du Nord
Kazakhstan Kazakhstan 15/11 Belgique Belgique
Georgie Georgie 15/11 Espagne Espagne
Chypre Chypre 15/11 Autriche Autriche
Liechtenstein Liechtenstein 15/11 Pays de Galles Pays de Galles
Turquie Turquie 15/11 Bulgarie Bulgarie
Slovénie Slovénie 15/11 Kosovo Kosovo
Suisse Suisse 15/11 Suède Suède
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 15/11 Roumanie Roumanie
Danemark Danemark 15/11 Biélorussie Biélorussie
Grèce Grèce 15/11 Ecosse Ecosse
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved