Le 6-0 du mois de septembre ne leur a pas suffi : la déclaration osée du sélectionneur kazakh sur Jérémy Doku

Les Diables Rouges se préparent à affronter le Kazakhstan à Astana. Côté kazakh, l'heure est également à peaufiner les derniers détails.

Même si le score était toujours vierge après 40 minutes de jeu, la défaite 6-0 au Lotto Park avait fait très mal au Kazakhstan. Dans la foulée de cette claque, le sélectionneur Ali Aliev avait annoncé sa démission avant même de rentrer au pays, de quoi valoir à tout le monde un vol retour particulièrement long.

Depuis, la fédération locale ne lui a toujours pas trouvé de successeur. C'est son ancien adjoint Talgat Baysufinov qui assure l'intérim. Ce dernier est déterminé à laver l'honneur de l'équipe. On doit faire un résultat. On est ambitieux et on veut gagner. Pour cela, on doit être stables, disciplinés. Si on met tout en place, on peut obtenir un bon résultat", a-t-il expliqué en conférence de presse, cité par La Dernière Heure.

Le Kazakhstan joue chez lui et ne se présentera pas en victime consentante : "On va rester dans notre stratégie. Sans être uniquement défensifs. On connaît les qualités de la Belgique mais cela ne nous empêchera pas d'attaquer".

Les Kazakhs ont confiance en leurs forces

"Nous avons bien joué à l'aller et nous avons vu ce que la Macédoine a pu faire contre la Belgique. Ils ne sont pas passés loin de marquer. On a plusieurs plans. On s'adaptera. Les joueurs savent ce qu'ils ont à faire", poursuit-il.





Baysufinov a également été interrogé sur un éventuel plan anti-Doku. La question l'a fait sourire : "Nous avons vu son dernier match face à Liverpool. On a compris comment il va jouer. Nous avons aussi de très bons joueurs. Certains de nos joueurs comme Gałymzhan Kenzhebek et Dastan Satpaev peuvent afficher le même niveau que Jérémy Doku".

L'ancien Anderlechtois avait pourtant inscrit deux buts et délivré un assist au match aller. Satpaev a beau avoir été acheté cet été par Chelsea en sa qualité de grand espoir U17, le Kazakhstan adoptera sans doute une double (voire triple couverture) sur Doku, comme nos autres adversaires, pour éviter de se faire punir.