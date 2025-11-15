Arthur Theate plaide coupable mais s'agace : "Vous dites ça depuis cinq ans"

Arthur Theate oubliera volontiers ce déplacement au Kazakhstan. Coupable sur l'ouverture du score, il ne fuit pas ses responsabilités.

Le point positif ? Menacé de suspension comme Nicolas Raskin, Arthur Theate n'a pas écopé de carton jaune et pourra donc bien faire son retour à Sclessin pour le match de mardi contre le Liechtenstein. La mauvaise nouvelle ? C'est sa perte de balle coupable qui est à l'origine de l'ouverture du score du Kazakhstan.

"Je joue pour Koni (De Winter) et la passe est trop courte, mais on aurait pu l'empêcher : l'attaquant avait encore 50 mètres à parcourir", explique-t-il, cité par Het Nieuwsblad. Une faute d'inattention ? Il réfute : "Je ne suis jamais imprudent. Le terrain n'aide pas. Les rebonds sont différents, on n'a pas l'habitude".

Une seule erreur, mais elle coûte cher

"C’est frustrant d’avoir fait un si long voyage pour n’obtenir qu’un partage. Nous avons mal joué en première mi-temps et c'est cette erreur personnelle qui nous a coûté un but. Nous avons aussi eu des occasions en première mi-temps et aurions facilement pu égaliser. Mais nous avons trop joué depuis l’arrière, trop porté le ballon, ce qui leur a permis de mettre la pression ; nous leur avons facilité la tâche", peste-t-il.

Un manque de stabilité en défense ? La question l'irrite : "Vous dites ça depuis cinq ans. Aujourd'hui, nous n'avons commis qu'une seule erreur. Lors des autres matchs où j'ai joué avec Zeno, nous n'avons encaissé qu'un seul but à nous deux : sur corner contre le Pays de Galles, je crois. Je ne pense pas que nous ayons concédé beaucoup d'occasions durant ces qualifications".





Pour Arthur Theate, il faut se baser sur la deuxième mi-temps pour continuer à avancer : "Nous avons mieux joué après la pause, c'est un manque d'efficacité qui nous a empêchés de marquer. Ce n'était pas seulement la faute des attaquants : n'importe qui aurait pu marquer. Nous devons aborder le match de mardi comme nous avons abordé la deuxième mi-temps aujourd'hui".