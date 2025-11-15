De l'éclosion d'Origi à confident de Rudi Garcia : qui est Claude Fichaux, T1 des Diables à Astana ?

Rudi Garcia est suspendu pour le match de cette après-midi contre le Kazakhstan. C'est son adjoint Claude Fichaux qui sera à la barre.

"Claude ? Vous allez découvrir son style", se marre Rudi Garcia. Notre sélectionneur principal ayant été autorisé par l'UEFA à donner sa conférence de presse de veille de match malgré sa suspension, nous ne découvrirons réellement son adjoint Claude Fichaux que juste avant la rencontre, avant de le voir donner ses consignes pendant le match et se présenter face à la presse quelques minutes après le coup de sifflet final.

Même si les deux entraîneurs ne pourront officiellement pas communiquer durant la rencontre, les automatismes tactiques seront bien rodés. Il faut dire que Rudi Garcia et Claude Fichaux se connaissent depuis bientôt 30 ans.

Un homme de confiance de Garcia

Ils se rencontrent en 1998 à Saint-Étienne. Fichaux y évolue comme défenseur central, Garcia y est l'adjoint de Robert Nouzaret. Les deux hommes se découvrent des atômes crochus. Cela ne débouchera pourtant sur une collaboration qu'en 2009, quand l'actuel sélectionneur des Diables invite son compère à le rejoindre dans le staff de Lille. Fichaux lui sera d'une fidélité à toute épreuve, le suivant ensuite à Rome, Marseille, Lyon, Al-Nassr, Naples, et évidemment chez les Diables.

Son rôle a toutefois évolué : "À Lille, Rudi cherchait un adjoint spécialiste de la post-formation, car le LOSC était déjà un club formateur. Ma venue lui permettait de se décharger un petit peu en me déléguant cette tâche. Je n’ai pas mis deux heures à me décider et à accepter ce poste", se souvient-il sur la chaîne officielle de la Ligue 1. Un certain Divock Origi lui doit ainsi son passage en équipe première lors de la saison 2012/2013.





Vu la place que prend Claude Fichaux au quotidien, les Diables ne devraient pas être trop déstabilisés : "Je considère qu’il n’y a pas de numéro deux entre les entraîneurs, mais que nous formons tous ensemble un staff et qu’il n’y a pas de hiérarchie. Je préfère parler de collaborateurs et que chacun apporte sa compétence au staff. Au début, j’ai démarré dans un rôle très spécifique de technicien. Il s’est depuis élargi dans tous les domaines avec de la technique ou encore la conduite des séances d’entraînement”.