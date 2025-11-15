De l'éclosion d'Origi à confident de Rudi Garcia : qui est Claude Fichaux, T1 des Diables à Astana ?

De l'éclosion d'Origi à confident de Rudi Garcia : qui est Claude Fichaux, T1 des Diables à Astana ?
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Rudi Garcia est suspendu pour le match de cette après-midi contre le Kazakhstan. C'est son adjoint Claude Fichaux qui sera à la barre.

"Claude ? Vous allez découvrir son style", se marre Rudi Garcia. Notre sélectionneur principal ayant été autorisé par l'UEFA à donner sa conférence de presse de veille de match malgré sa suspension, nous ne découvrirons réellement son adjoint Claude Fichaux que juste avant la rencontre, avant de le voir donner ses consignes pendant le match et se présenter face à la presse quelques minutes après le coup de sifflet final.

Même si les deux entraîneurs ne pourront officiellement pas communiquer durant la rencontre, les automatismes tactiques seront bien rodés. Il faut dire que Rudi Garcia et Claude Fichaux se connaissent depuis bientôt 30 ans.

Un homme de confiance de Garcia

Ils se rencontrent en 1998 à Saint-Étienne. Fichaux y évolue comme défenseur central, Garcia y est l'adjoint de Robert Nouzaret. Les deux hommes se découvrent des atômes crochus. Cela ne débouchera pourtant sur une collaboration qu'en 2009, quand l'actuel sélectionneur des Diables invite son compère à le rejoindre dans le staff de Lille. Fichaux lui sera d'une fidélité à toute épreuve, le suivant ensuite à Rome, Marseille, Lyon, Al-Nassr, Naples, et évidemment chez les Diables.

Son rôle a toutefois évolué : "À Lille, Rudi cherchait un adjoint spécialiste de la post-formation, car le LOSC était déjà un club formateur. Ma venue lui permettait de se décharger un petit peu en me déléguant cette tâche. Je n’ai pas mis deux heures à me décider et à accepter ce poste", se souvient-il sur la chaîne officielle de la Ligue 1. Un certain Divock Origi lui doit ainsi son passage en équipe première lors de la saison 2012/2013.

Vu la place que prend Claude Fichaux au quotidien, les Diables ne devraient pas être trop déstabilisés : "Je considère qu’il n’y a pas de numéro deux entre les entraîneurs, mais que nous formons tous ensemble un staff et qu’il n’y a pas de hiérarchie. Je préfère parler de collaborateurs et que chacun apporte sa compétence au staff. Au début, j’ai démarré dans un rôle très spécifique de technicien. Il s’est depuis élargi dans tous les domaines avec de la technique ou encore la conduite des séances d’entraînement”.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Kazakhstan - Belgique maintenant en live sur Walfoot.be.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Kazakhstan

Plus de news

LIVE : La Belgique pousse mais est toujours menée à la demi-heure Live

LIVE : La Belgique pousse mais est toujours menée à la demi-heure

15:30
La Belgique peut les rejoindre : voici les 30 premiers pays qualifiés pour la Coupe du monde 2026

La Belgique peut les rejoindre : voici les 30 premiers pays qualifiés pour la Coupe du monde 2026

15:00
Il devait commencer le match : pourquoi Maxim De Cuyper n'a pas débuté Kazakhstan - Belgique

Il devait commencer le match : pourquoi Maxim De Cuyper n'a pas débuté Kazakhstan - Belgique

15:30
Un énorme symbole : une première depuis plus de 15 ans dans la composition des Diables au Kazakhstan

Un énorme symbole : une première depuis plus de 15 ans dans la composition des Diables au Kazakhstan

14:30
1
Qui pour remplacer Courtois ? Garcia a tranché : "Le seul choix logique"

Qui pour remplacer Courtois ? Garcia a tranché : "Le seul choix logique"

11:00
Deux grandes premières forcées pour Rudi Garcia : "Il est irremplaçable"

Deux grandes premières forcées pour Rudi Garcia : "Il est irremplaçable"

10:00
Aucun pays ne fait mieux : l'incroyable record que peuvent prolonger les Diables

Aucun pays ne fait mieux : l'incroyable record que peuvent prolonger les Diables

14:00
Pour mieux retrouver Sclessin mardi ? Un 'Diable Rouche' en tribune contre le Kazakhstan

Pour mieux retrouver Sclessin mardi ? Un 'Diable Rouche' en tribune contre le Kazakhstan

11:30
Les Diables doivent s'en méfier...et Bruges aussi : Dastan Satpaev, l'enfant prodige qui a déjà séduit Chelsea

Les Diables doivent s'en méfier...et Bruges aussi : Dastan Satpaev, l'enfant prodige qui a déjà séduit Chelsea

08:30
Seys et Vanaken titulaires ? La composition probable des Diables à Astana

Seys et Vanaken titulaires ? La composition probable des Diables à Astana

07:20
Youri Tielemans sera-t-il vraiment titulaire ? "Il y a un plan avec le staff d'Aston Villa"

Youri Tielemans sera-t-il vraiment titulaire ? "Il y a un plan avec le staff d'Aston Villa"

22:30
Roméo Vermant vers le premier grand transfert de sa carrière ?

Roméo Vermant vers le premier grand transfert de sa carrière ?

13:30
"J'ai éteint après dix minutes" : Anthony Moris effaré après avoir regardé Anderlecht - Standard

"J'ai éteint après dix minutes" : Anthony Moris effaré après avoir regardé Anderlecht - Standard

12:40
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/11: Mmaee

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/11: Mmaee

12:20
Un transfert à plus de 10 millions ? Le Club de Bruges et La Gantoise sont sur le même coup

Un transfert à plus de 10 millions ? Le Club de Bruges et La Gantoise sont sur le même coup

13:00
Luka Elsner l'avait lancé en 2022 : de l'intérêt venu d'Angleterre pour un ancien jeune du Standard

Luka Elsner l'avait lancé en 2022 : de l'intérêt venu d'Angleterre pour un ancien jeune du Standard

12:20
Le 6-0 du mois de septembre ne leur a pas suffi : la déclaration osée du sélectionneur kazakh sur Jérémy Doku

Le 6-0 du mois de septembre ne leur a pas suffi : la déclaration osée du sélectionneur kazakh sur Jérémy Doku

19:30
Nos U17 se sont-ils vus trop beaux avec De Cat et Mokio ? "Un cadeau empoisonné"

Nos U17 se sont-ils vus trop beaux avec De Cat et Mokio ? "Un cadeau empoisonné"

10:30
3
"Il va débuter" : Rudi Garcia dévoile un titulaire...avant de douter après l'entraînement du jour

"Il va débuter" : Rudi Garcia dévoile un titulaire...avant de douter après l'entraînement du jour

18:40
🎥 Âmes sensibles s'abstenir : un ancien de Pro League se blesse gravement en amical, son Mondial compromis

🎥 Âmes sensibles s'abstenir : un ancien de Pro League se blesse gravement en amical, son Mondial compromis

09:30
Un membre du staff du Standard déballe sur Fergal Harkin : "On essayait de jouer comme City ou Anderlecht"

Un membre du staff du Standard déballe sur Fergal Harkin : "On essayait de jouer comme City ou Anderlecht"

09:00
Chez les Diables, l'attention se porte surtout sur un seul homme : "Ils l'ont ignoré trop longtemps"

Chez les Diables, l'attention se porte surtout sur un seul homme : "Ils l'ont ignoré trop longtemps"

17:30
Naturalisé mais même pas sur le banc : voici pourquoi Mario Stroeykens était absent avec le Congo

Naturalisé mais même pas sur le banc : voici pourquoi Mario Stroeykens était absent avec le Congo

08:00
Un ancien du Standard à l'assist : match spectaculaire pour le retour de Carl Hoefkens en Belgique

Un ancien du Standard à l'assist : match spectaculaire pour le retour de Carl Hoefkens en Belgique

07:40
Catastrophe pour Vincent Euvrard ? Le meilleur joueur du Standard quitte sa sélection blessé

Catastrophe pour Vincent Euvrard ? Le meilleur joueur du Standard quitte sa sélection blessé

07:00
🎥 Que de chemin parcouru : un ancien de Charleroi nommé pour le prix Puskas grâce à son but somptueux

🎥 Que de chemin parcouru : un ancien de Charleroi nommé pour le prix Puskas grâce à son but somptueux

06:30
Anthony Moris fait suer l'Allemagne, un troisième qualifié européen connu : le résumé de la soirée

Anthony Moris fait suer l'Allemagne, un troisième qualifié européen connu : le résumé de la soirée

23:00
Qui pour remplacer Zeno Debast chez les Diables ? Voici les chances des deux candidats

Qui pour remplacer Zeno Debast chez les Diables ? Voici les chances des deux candidats

14/11
"Cela nous aide" : un Belge a refusé de rejoindre les Diables Rouges pour rester avec les U21

"Cela nous aide" : un Belge a refusé de rejoindre les Diables Rouges pour rester avec les U21

16:00
Pas là pour cirer le banc : Kevin Mac Allister passe des bras de David Hubert à ceux de Leo Messi

Pas là pour cirer le banc : Kevin Mac Allister passe des bras de David Hubert à ceux de Leo Messi

22:00
Où cela a-t-il foiré avec Mircea Rednic au Standard ? La réponse très honnête de son adjoint

Où cela a-t-il foiré avec Mircea Rednic au Standard ? La réponse très honnête de son adjoint

21:40
Fera-t-il mieux que De Camargo ? Le premier recadrage d'Yves Vanderhaeghe chez les Francs Borains

Fera-t-il mieux que De Camargo ? Le premier recadrage d'Yves Vanderhaeghe chez les Francs Borains

21:20
Plusieurs diffuseurs ont tenté le coup : voici où suivre le Mondial...et rester éveillé jusqu'à 5h du matin

Plusieurs diffuseurs ont tenté le coup : voici où suivre le Mondial...et rester éveillé jusqu'à 5h du matin

21:00
Duranville y a cru, en vain : les Diablotins retombent dans leurs travers et font la mauvaise opération

Duranville y a cru, en vain : les Diablotins retombent dans leurs travers et font la mauvaise opération

20:36
3
Antoine Colassin retrouve le chemin des filets : Charleroi garde le rythme face à une équipe en forme

Antoine Colassin retrouve le chemin des filets : Charleroi garde le rythme face à une équipe en forme

20:00
L'énorme erreur de Brian Riemer et Jesper Fredberg à Anderlecht : "Ça me fait penser à Kanté" Analyse

L'énorme erreur de Brian Riemer et Jesper Fredberg à Anderlecht : "Ça me fait penser à Kanté"

19:00

Plus de news

Les plus populaires

WC Qualification (Europe)

 Journée 9
Norvège Norvège 4-1 Estonie Estonie
Azerbaïdjan Azerbaïdjan 0-2 Islande Islande
Arménie Arménie 0-1 Hongrie Hongrie
France France 4-0 Ukraine Ukraine
Moldavie Moldavie 0-2 Italie Italie
Angleterre Angleterre 2-0 Serbie Serbie
Andorre Andorre 0-1 Albanie Albanie
Irlande Irlande 2-0 Portugal Portugal
Finlande Finlande 0-1 Malte Malte
Luxembourg Luxembourg 0-2 Allemagne Allemagne
Gibraltar Gibraltar 1-2 Montenegro Montenegro
Croatie Croatie 3-1 Iles Féroë Iles Féroë
Pologne Pologne 1-1 Pays-Bas Pays-Bas
Slovaquie Slovaquie 1-0 Irlande du Nord Irlande du Nord
Kazakhstan Kazakhstan 1-0 Belgique Belgique
Georgie Georgie 18:00 Espagne Espagne
Chypre Chypre 18:00 Autriche Autriche
Liechtenstein Liechtenstein 18:00 Pays de Galles Pays de Galles
Turquie Turquie 18:00 Bulgarie Bulgarie
Slovénie Slovénie 20:45 Kosovo Kosovo
Suisse Suisse 20:45 Suède Suède
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 20:45 Roumanie Roumanie
Danemark Danemark 20:45 Biélorussie Biélorussie
Grèce Grèce 20:45 Ecosse Ecosse
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved