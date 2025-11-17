Il ne manquait plus que ça : l'épidémie qui pourrait priver Brian Riemer de la Coupe du Monde

Brian Riemer est à un match de qualifier le Danemark pour la Coupe du Monde. Mais il pourrait aussi perdre gros.

Le Danemark aurait déjà pu avoir un pied au Mondial. Pour cela, il fallait s'imposer à domicile contre la Biélorussie, hors du top 100 au classement FIFA et qui ne comptait toujours pas le moindre point. La mission devait être sans encombre après la victoire 0-6 du match aller.

Cela en a pris le chemin avec l'ouverture du score précoce des Danois. Mais les Biélorusses sont restés dans le match et ont renversé la situation en deuxième mi-temps, avec deux buts coup sur coup à l'heure de jeu. Le Danemark a dû pousser pour péniblement arracher le partage.

Dans une position bien inconfortable

Si bien que l'équipe n'a plus qu'un point d'avance sur l'Ecosse avant le périlleux déplacement de demain soir à Glasgow. En cas de défaite, direction les barrages. Une situation dont Brian Riemer se serait bien passé. D'autant plus que les conditions pour préparer la rencontre sont loin d'être idéales.

Le groupe est touché par une épidémie de grippe. "Pour le moment, Joachim Andersen et Rasmus Højlund sont malades, ainsi qu'un membre du staff", grimace le sélectionneur danois en conférence de presse.

L'ancien entraîneur d'Anderlecht est irrité par la situation : "Notre équipe médicale met tout en œuvre pour limiter la propagation. Nous avons utilisé du gel hydroalcoolique et même mis en place un système d'isolement".