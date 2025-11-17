Il ne manquait plus que ça : l'épidémie qui pourrait priver Brian Riemer de la Coupe du Monde

Il ne manquait plus que ça : l'épidémie qui pourrait priver Brian Riemer de la Coupe du Monde
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Brian Riemer est à un match de qualifier le Danemark pour la Coupe du Monde. Mais il pourrait aussi perdre gros.

Le Danemark aurait déjà pu avoir un pied au Mondial. Pour cela, il fallait s'imposer à domicile contre la Biélorussie, hors du top 100 au classement FIFA et qui ne comptait toujours pas le moindre point. La mission devait être sans encombre après la victoire 0-6 du match aller.

Cela en a pris le chemin avec l'ouverture du score précoce des Danois. Mais les Biélorusses sont restés dans le match et ont renversé la situation en deuxième mi-temps, avec deux buts coup sur coup à l'heure de jeu. Le Danemark a dû pousser pour péniblement arracher le partage.

Dans une position bien inconfortable

Si bien que l'équipe n'a plus qu'un point d'avance sur l'Ecosse avant le périlleux déplacement de demain soir à Glasgow. En cas de défaite, direction les barrages. Une situation dont Brian Riemer se serait bien passé. D'autant plus que les conditions pour préparer la rencontre sont loin d'être idéales.

Le groupe est touché par une épidémie de grippe. "Pour le moment, Joachim Andersen et Rasmus Højlund sont malades, ainsi qu'un membre du staff", grimace le sélectionneur danois en conférence de presse.

L'ancien entraîneur d'Anderlecht est irrité par la situation : "Notre équipe médicale met tout en œuvre pour limiter la propagation. Nous avons utilisé du gel hydroalcoolique et même mis en place un système d'isolement".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Anderlecht
Danemark

Plus de news

"Tous mes coéquipiers buvaient jusqu'à 3 ou 4h du matin" : Adriano Bertaccini raconte son passage en amateur

"Tous mes coéquipiers buvaient jusqu'à 3 ou 4h du matin" : Adriano Bertaccini raconte son passage en amateur

20:20
Enfin le retour tant attendu au FC Barcelone ! Le club catalan annonce une grande nouvelle

Enfin le retour tant attendu au FC Barcelone ! Le club catalan annonce une grande nouvelle

20:00
Les premiers doutes remontent au mois de juin : la position de Rudi Garcia est déjà fragilisée

Les premiers doutes remontent au mois de juin : la position de Rudi Garcia est déjà fragilisée

19:40
1
🎥 "Découvrir Sclessin et sa qualité de 12e homme" : Rudi Garcia veut faire vibrer et imiter les favoris Interview

🎥 "Découvrir Sclessin et sa qualité de 12e homme" : Rudi Garcia veut faire vibrer et imiter les favoris

19:20
1
La petite bourde de Sacha Kljestan après la qualification de la RD Congo pour les barrages intercontinentaux

La petite bourde de Sacha Kljestan après la qualification de la RD Congo pour les barrages intercontinentaux

19:00
Emmenée par Dick Advocaat et un ex-Brugeois : Curaçao, plus petite que Liège et proche du Mondial

Emmenée par Dick Advocaat et un ex-Brugeois : Curaçao, plus petite que Liège et proche du Mondial

18:40
1
Deux Diables Rouges officiellement absents contre le Liechtenstein

Deux Diables Rouges officiellement absents contre le Liechtenstein

18:15
"Dans le stade où j'ai grandi" : Nicolas Raskin impatient à l'idée de retrouver Sclessin avec les Diables Interview

"Dans le stade où j'ai grandi" : Nicolas Raskin impatient à l'idée de retrouver Sclessin avec les Diables

17:20
Un nouveau stade pour Anderlecht ? Le club revient sur les propos de Wouter Vandenhaute

Un nouveau stade pour Anderlecht ? Le club revient sur les propos de Wouter Vandenhaute

14:00
"Je lui demandais d'en laisser passer quelques-uns" : l'anecdote folle de Carlo Ancelotti sur Thibaut Courtois

"Je lui demandais d'en laisser passer quelques-uns" : l'anecdote folle de Carlo Ancelotti sur Thibaut Courtois

17:00
Marc Wilmots incarne-t-il ce qui manque parfois au foot wallon ? "C'est ce qui me frappe en premier chez lui"

Marc Wilmots incarne-t-il ce qui manque parfois au foot wallon ? "C'est ce qui me frappe en premier chez lui"

17:40
"C'est une honte" : Roberto Martinez remonté comme jamais malgré le carton et la qualification

"C'est une honte" : Roberto Martinez remonté comme jamais malgré le carton et la qualification

16:00
Officiel : arrivé il y a moins d'un an, un titulaire prolonge déjà son contrat au Standard

Officiel : arrivé il y a moins d'un an, un titulaire prolonge déjà son contrat au Standard

16:20
Les prétendants se multiplient : le prix énorme demandé par Anderlecht pour libérer Nathan De Cat

Les prétendants se multiplient : le prix énorme demandé par Anderlecht pour libérer Nathan De Cat

12:00
En difficulté contre le Standard mais adoubé par Marc Wilmots : "C'est une mine d'or"

En difficulté contre le Standard mais adoubé par Marc Wilmots : "C'est une mine d'or"

15:30
Après Heynen à Genk et Fofana à Gand, quels Liégeois recevront leur ovation à Sclessin ?

Après Heynen à Genk et Fofana à Gand, quels Liégeois recevront leur ovation à Sclessin ?

14:40
"Vous avez versé de l'eau, ou quelque chose comme ça ?" : Noah Sadiki répond aux accusations de sorcellerie

"Vous avez versé de l'eau, ou quelque chose comme ça ?" : Noah Sadiki répond aux accusations de sorcellerie

15:00
2
Deux outsiders pour Vincent Kompany : voici les nommés pour le Trophée Raymond Goethals

Deux outsiders pour Vincent Kompany : voici les nommés pour le Trophée Raymond Goethals

14:20
📷 Voulait-il être avec eux ? La story énigmatique de Jorthy Mokio après la victoire de la RDC

📷 Voulait-il être avec eux ? La story énigmatique de Jorthy Mokio après la victoire de la RDC

13:30
2
Un superbe souvenir pour deux Diables, qui étaient encore jeunes : voici l'arbitre de Belgique - Liechtenstein

Un superbe souvenir pour deux Diables, qui étaient encore jeunes : voici l'arbitre de Belgique - Liechtenstein

13:00
Confirmé par la fédération : un supplément d'âme pour pousser les Diables vers le Mondial à Sclessin

Confirmé par la fédération : un supplément d'âme pour pousser les Diables vers le Mondial à Sclessin

12:20
"Un vivier très important" : pourquoi le Lotto Park est toujours plein alors qu'Anderlecht ne gagne plus ?

"Un vivier très important" : pourquoi le Lotto Park est toujours plein alors qu'Anderlecht ne gagne plus ?

09:00
Coach Varol s'en est allé : le Crossing Schaerbeek endeuillé

Coach Varol s'en est allé : le Crossing Schaerbeek endeuillé

12:40
Anderlecht veut se faire prêter un grand talent de l'un des plus grands clubs du monde

Anderlecht veut se faire prêter un grand talent de l'un des plus grands clubs du monde

10:30
Une bicyclette de Witsel et presque aucun titulaire présent ce mardi : les Diables reviennent à Sclessin

Une bicyclette de Witsel et presque aucun titulaire présent ce mardi : les Diables reviennent à Sclessin

11:40
La raison de son absence : un international allemand arrêté en possession illégale d'armes !

La raison de son absence : un international allemand arrêté en possession illégale d'armes !

11:20
📷 Surprenant : le mythique numéro 7 de Cristiano Ronaldo au Portugal revient... à un joueur de Pro League

📷 Surprenant : le mythique numéro 7 de Cristiano Ronaldo au Portugal revient... à un joueur de Pro League

11:00
En Italie, les excuses ne suffisent plus : humiliée, la Squadra Azzurra est au bord de l'implosion

En Italie, les excuses ne suffisent plus : humiliée, la Squadra Azzurra est au bord de l'implosion

10:00
1
Un groupe de 23 Belges arrêté par la police avant un match aux Pays-Bas

Un groupe de 23 Belges arrêté par la police avant un match aux Pays-Bas

09:30
Le mano à mano continue, les U23 du Standard et de l'Union inquiètent : le point sur la situation en D1 ACFF

Le mano à mano continue, les U23 du Standard et de l'Union inquiètent : le point sur la situation en D1 ACFF

08:30
Nicolas Raskin de retour à Sclessin... dès ce lundi : un symbole évident pour l'ancien chouchou du Standard

Nicolas Raskin de retour à Sclessin... dès ce lundi : un symbole évident pour l'ancien chouchou du Standard

08:00
🎥 De graves accusations : la RDC a-t-elle pratiqué le vaudou et la sorcellerie pour battre le Nigeria ?

🎥 De graves accusations : la RDC a-t-elle pratiqué le vaudou et la sorcellerie pour battre le Nigeria ?

07:40
1
Le Standard respire : les dernières nouvelles de la blessure de Rafiki Saïd

Le Standard respire : les dernières nouvelles de la blessure de Rafiki Saïd

07:20
Déroute totale : l'Italie humiliée face à la Norvège et condamnée au barrage

Déroute totale : l'Italie humiliée face à la Norvège et condamnée au barrage

06:30
La RDC de Noah Sadiki renverse le Nigeria et se rapproche de la Coupe du monde

La RDC de Noah Sadiki renverse le Nigeria et se rapproche de la Coupe du monde

07:00
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/11: Vermant - David - Verschaeren

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/11: Vermant - David - Verschaeren

22:00

Plus de news

Les plus populaires

WC Qualification (Europe)

 Journée 10
Hongrie Hongrie 2-3 Irlande Irlande
Portugal Portugal 9-1 Arménie Arménie
Ukraine Ukraine 2-0 Islande Islande
Serbie Serbie 2-1 Lettonie Lettonie
Albanie Albanie 0-2 Angleterre Angleterre
Azerbaïdjan Azerbaïdjan 1-3 France France
Israël Israël 4-1 Moldavie Moldavie
Italie Italie 1-4 Norvège Norvège
Allemagne Allemagne 20:45 Slovaquie Slovaquie
Malte Malte 20:45 Pologne Pologne
Montenegro Montenegro 20:45 Croatie Croatie
République tchèque République tchèque 20:45 Gibraltar Gibraltar
Irlande du Nord Irlande du Nord 20:45 Luxembourg Luxembourg
Pays-Bas Pays-Bas 20:45 Lituanie Lituanie
Bulgarie Bulgarie 18/11 Georgie Georgie
Biélorussie Biélorussie 18/11 Grèce Grèce
Pays de Galles Pays de Galles 18/11 Macédoine Macédoine
Ecosse Ecosse 18/11 Danemark Danemark
Belgique Belgique 18/11 Liechtenstein Liechtenstein
Espagne Espagne 18/11 Turquie Turquie
Autriche Autriche 18/11 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Suède Suède 18/11 Slovénie Slovénie
Roumanie Roumanie 18/11 Saint-Marin Saint-Marin
Kosovo Kosovo 18/11 Suisse Suisse
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved