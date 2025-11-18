Le Liechtenstein y croit-il ? "Quand je vois des stades dont la capacité dépasse la population du pays..."

Le Liechtenstein aura fort à faire pour priver la Belgique de sa qualification pour la Coupe du Monde 2026. Le sélectionneur Konrad Funfstuck veut que ses joueurs rentrent fiers d'eux au pays.

Pas un seul point engrangé, pas un seul but inscrit : le Liechtenstein a tout essayé durant la campagne mais va finir par le match qui s'annonce sur papier comme le plus compliqué. D'autant que contrairement à ce qu'ils pensaient sans doute, la Belgique a encore quelque chose à jouer.

Le petit poucet du groupe sera soutenu par quelques supporters et aura une fierté à honorer : "Notre préparation pour un match international est identique à celle des grandes nations. Nous pratiquons un sport de compétition et notre priorité est la victoire", explique le sélectionneur Konrad Funfstuck dans son interview accordée à la FIFA.

Pour rendre fier le pays

"Nous sommes toujours ravis de croiser les supporters liechtensteinois, reconnaissables à leurs écharpes bleues et rouges, parmi les milliers de supporters locaux lors de nos déplacements. Il m'arrive de sourire en voyant certains stades où nous jouons et de constater que leur capacité dépasse la population totale du Liechtenstein", rigole-t-il.

Sclessin a beau ne pas arriver aux 40 000 places que représente la population de notre visiteur du soir, plus de la moitié des habitants liechtensteinois pourrait tenir à Sclessin. Le public belge ne manquera pas de saluer le courage des hommes de Konrad Funfstuck, ce qui fait à chaque fois son petit effet au sein du groupe.





"À chaque match, nous sommes clairement les outsiders, et c'est un rôle que nous assumons pleinement. Comme toutes les équipes, nous mesurons notre succès en points et en buts. Néanmoins, nous sommes particulièrement fiers lorsque l'équipe adverse et le public reconnaissent notre performance après la rencontre", confirme le sélectionneur.