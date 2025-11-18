Les Diables incapables de trouver des solutions eux-mêmes ? Steven Defour répond à Jérémy Doku

Les Diables n'ont pas été épargnés par les critiques après leur partage au Kazakhstan. Steven Defour cautionne la remise en question de Jérémy Doku mais se pose des questions.

Dans les travées de l'Astana Arena, plusieurs Diables sont apparus très agacés au moment de livrer leur analyse de la rencontre. Jérémy Doku était sans doute le joueur le plus ouvertement déçu. Steven Defour est revenu sur ses déclarations dans Het Nieuwsblad.

Sur le fond du problème, rien à redire : "Il avait raison de dire que les Diables Rouges ne pourraient pas faire grand-chose en Coupe du Monde s'ils étaient incapables de battre le Kazakhstan sans De Bruyne, Romelu Lukaku et Thibaut Courtois", estime-t-il.

Garcia pas le seul à remettre en cause

L'ancien entraîneur a plus tiqué quant à la suite : "Il a aussi affirmé que les consignes devaient venir de l'entraîneur. C'est vrai, mais je pense aussi que les joueurs reçoivent souvent trop d'informations de nos jours. J'appelle ça du football façon PlayStation".

Defour a livré le fond de sa pensée : "Si quelque chose change pendant le match, ils doivent trouver des solutions eux-mêmes, prendre leurs propres décisions. Comme Vincent Kompany avec nous à l'époque. Il disait : "On va jouer dix mètres plus bas et tuer le match." Ce genre de chose n'arrive plus assez souvent aujourd'hui".





Vincent Kompany est-il à prendre comme la norme en matière de prise de responsabilité et de leadership sur le terrain ? Les joueurs tombent-ils dans la facilité en attendant que toutes les consignes viennent du banc ? Steven Defour soulève en tout cas un point intéressant.