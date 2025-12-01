"Une partie de l'effectif est taillée pour ça" : quel système Vincent Euvrard va-t-il maintenir au Standard ?

Le Standard restera-t-il dans un système avec trois défenseurs centraux ? Vincent Euvrard a en tout cas apprécié la flexibilité tactique de ses joueurs à Malines et constate que son groupe est presque parfaitement taillé pour un système en 3-5-2 ou en 3-4-3.

C'est en confiance que le Standard prépare son 1/8e de finale de Coupe de Belgique, qu'il disputera ce mardi soir sur la pelouse de Dender. Les Rouches se sont imposés à Malines vendredi dernier et sont revenus à deux points de la sixième place.

Après la rencontre, Vincent Euvrard avait justifié son choix de sortir Thomas Henry dès la mi-temps pour faire monter Timothé Nkada, et d’avoir lancé Dennis Ayensa dès la demi-heure de jeu, en remplacement de Daan Dierckx. "Il n'était pas à niveau. J’en attends plus de lui, clairement", avait déclaré le T1 des Rouches.

Thomas sait très bien ce qu’il fait"

Ce week-end, Vincent Euvrard a eu l’occasion de s’entretenir avec Thomas Henry, qui était lui-même bien conscient qu’il n’avait pas livré une grande prestation à l’AFAS Stadion. En conférence de presse, ce lundi, Vincent Euvrard a une nouvelle fois été interrogé sur le sujet.

"Thomas sait très bien ce qu'il fait. C'est un homme très calme, posé et lucide. Il sait quand il joue bien et quand il joue moins bien. Ce n'est pas quelqu'un qui est rapidement hors de confiance. Il a marqué quelques buts, il a manqué une occasion contre Zulte et n'a pas été très bon à Malines, mais je ne m'en fais pas trop pour lui."

Le Standard pourrait rester dans un système à trois défenseurs

Sur la pelouse de Malines, Vincent Euvrard avait adapté le système du Standard suite aux absences de Rafiki Saïd et Adnane Abid sur les ailes. Mohammed El Hankouri avait d’abord accompagné Thomas Henry, avant que Dennis Ayensa ne le rejoigne. Les Rouches ont fait preuve d’une flexibilité tactique appréciée par leur entraîneur, qui aura l’embarras du choix ces prochaines semaines.

"Une bonne partie de l’effectif est taillée pour jouer en 3-5-2, en 3-4-3 ou autre. On a aussi fait de bons matchs en 4-2-3-1, donc les deux sont possibles. On doit prendre en considération la qualité des joueurs disponibles pour essayer de faire le meilleur effectif. Mais le système n’est qu’une animation de base. Même en 4-2-3-1, on construit à trois derrière. On a trouvé la manière pour dominer et gagner le match, c’est le plus important", a assuré Vincent Euvrard.