Charleroi et la RAAL au premier plan : notre équipe type de la 21e journée de Pro League

Huit équipes sont représentées dans notre onze de la 21e journée de Jupiler Pro League, que vous pouvez découvrir ci-dessous. On retrouve trois joueurs du Sporting Charleroi, qui a remporté le choc wallon, et deux de la RAAL La Louvière, qui s'est imposée au Club de Bruges.

Gardien de but

OHL a certes été battu à Saint-Trond, mais Tobe Leysen a évité que l'addition ne soit bien plus salée pour les Louvanistes. Auteur de plusieurs grosses parades, le portier de 23 ans a une nouvelle fois montré qu'il n'avait rien à faire chez le 14e du championnat, où il ne devrait pas rester bien longtemps.

Défense

Un premier Carolo pour occuper le côté droit de notre défense : Kevin Van Den Kerkhof. Avec ses très nombreux débordements, il en a fait voir de toutes les couleurs à Tobias Mohr et aurait pu (dû ?) alourdir la marque en seconde période, où il a notamment trouvé la barre transversale. L'Algérien n'a pas arrêté d'arpenter son flanc droit et a livré une énorme prestation.

En défense centrale, on retrouve notamment un joueur de Dender, qui a créé la surprise en mettant fin à la série de l'Antwerp : Kobe Cools. Pour l'accompagner, Benoît De Jaegere, de Zulte Waregem, qui a livré l'une des autres belles prestations du week-end en s'imposant face au Racing Genk. Le joueur de 21 ans a joué un rôle clé et s'est montré très solide dans l'arrière-garde.

Sur le côté gauche, nous optons pour Tiago Araujo, qui a sorti une très grosse prestation avec La Gantoise face au Sporting d'Anderlecht. Intenable sur son flanc, il a également inscrit le but du 2-2 pour relancer les Buffalos à dix minutes du terme.

Milieu de terrain

Comment passer à côté d'un homme qui monte autant en puissance à l'Union Saint-Gilloise ? Auteur de la passe décisive sur le but de Promise David, Kamiel Van De Perre reste extrêmement précieux dans ses récupérations, mais devient à présent décisif. Un assist particulièrement bien dosé pour l'attaquant canadien après son but à Dender en Coupe de Belgique.



Lire aussi… 🎥 Avec un clin d'oeil à Ilaimaharitra : le geste moqueur de Patrick Pflücke aux supporters du Standard›

À ses côtés, Yassine Khalifi, qui a semblé avoir toujours occupé l'entrejeu du Sporting Charleroi. Contre le Standard, son association avec Amine Boukamir a parfaitement remplacé le duo Étienne Camara – Yacine Titraoui, suspendu. Mention spéciale à Khalifi, qui a vraiment dicté le tempo de la rencontre comme s'il était un taulier disputant son 250e match de Pro League. Une grosse prestation.

Pour compléter le milieu de terrain, difficile de passer à côté de Sami Lahssaini, pourtant monté à la mi-temps de la rencontre entre le Club de Bruges et la RAAL. Alors que le score était de 2-0 en faveur des Blauw & Zwart, le milieu de terrain a pris le jeu des Loups à son compte et a été récompensé avec l'égalisation à dix minutes du terme.

Attaque

Vous l'aurez compris, trois attaquants pour compléter ce 4-3-3. Sur notre côté droit, nous plaçons Patrick Pflücke, qui a hérité d'un rôle très libre contre le Standard, avec beaucoup de présence aussi dans un rôle similaire à celui d'un numéro 10. Deux passes décisives qui valent le détour pour enfoncer les Rouches et une menace constante sur la défense liégeoise. L'Allemand est sorti du lot.

De l'autre côté, nous avons choisi Nilson Angulo malgré la défaite d'Anderlecht à La Gantoise. L'Équatorien a pourtant livré de bien meilleures prestations, mais ses deux buts dans une rencontre où il s'est toutefois montré assez discret montrent qu'il devient capable de faire la différence en peu de ballons, un atout de taille. Un doublé pour l'honneur, mais une efficacité qui mérite sa place dans ce onze du week-end.

Pour conclure, Jerry Afriyie occupe cette semaine la position d'attaquant de pointe. Le Ghanéen de 19 ans a fait preuve de beaucoup de courage pour affronter la défense brugeoise, a multiplié les efforts et a aussi été récompensé en amorçant la remontée de la RAAL au Jan Breydelstadion. Dommage que les Loups ne disposent pas d'option d'achat dans le prêt de ce talent, arrivé cet été d'Al-Qadsiah, en Arabie saoudite.

Notre équipe de la semaine : Leysen – Van Den Kerkhof, Cools, De Jaegere, Araujo – Van De Perre, Khalifi, Lahssaini – Pflücke, Angulo, Afriyie.