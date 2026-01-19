Analyse Charleroi et la RAAL au premier plan : notre équipe type de la 21e journée de Pro League

Charleroi et la RAAL au premier plan : notre équipe type de la 21e journée de Pro League
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Huit équipes sont représentées dans notre onze de la 21e journée de Jupiler Pro League, que vous pouvez découvrir ci-dessous. On retrouve trois joueurs du Sporting Charleroi, qui a remporté le choc wallon, et deux de la RAAL La Louvière, qui s'est imposée au Club de Bruges.

Gardien de but

OHL a certes été battu à Saint-Trond, mais Tobe Leysen a évité que l'addition ne soit bien plus salée pour les Louvanistes. Auteur de plusieurs grosses parades, le portier de 23 ans a une nouvelle fois montré qu'il n'avait rien à faire chez le 14e du championnat, où il ne devrait pas rester bien longtemps.

Défense

Un premier Carolo pour occuper le côté droit de notre défense : Kevin Van Den Kerkhof. Avec ses très nombreux débordements, il en a fait voir de toutes les couleurs à Tobias Mohr et aurait pu (dû ?) alourdir la marque en seconde période, où il a notamment trouvé la barre transversale. L'Algérien n'a pas arrêté d'arpenter son flanc droit et a livré une énorme prestation.

En défense centrale, on retrouve notamment un joueur de Dender, qui a créé la surprise en mettant fin à la série de l'Antwerp : Kobe Cools. Pour l'accompagner, Benoît De Jaegere, de Zulte Waregem, qui a livré l'une des autres belles prestations du week-end en s'imposant face au Racing Genk. Le joueur de 21 ans a joué un rôle clé et s'est montré très solide dans l'arrière-garde.

Sur le côté gauche, nous optons pour Tiago Araujo, qui a sorti une très grosse prestation avec La Gantoise face au Sporting d'Anderlecht. Intenable sur son flanc, il a également inscrit le but du 2-2 pour relancer les Buffalos à dix minutes du terme.

Milieu de terrain

Comment passer à côté d'un homme qui monte autant en puissance à l'Union Saint-Gilloise ? Auteur de la passe décisive sur le but de Promise David, Kamiel Van De Perre reste extrêmement précieux dans ses récupérations, mais devient à présent décisif. Un assist particulièrement bien dosé pour l'attaquant canadien après son but à Dender en Coupe de Belgique.

Lire aussi… 🎥 Avec un clin d'oeil à Ilaimaharitra : le geste moqueur de Patrick Pflücke aux supporters du Standard

À ses côtés, Yassine Khalifi, qui a semblé avoir toujours occupé l'entrejeu du Sporting Charleroi. Contre le Standard, son association avec Amine Boukamir a parfaitement remplacé le duo Étienne Camara – Yacine Titraoui, suspendu. Mention spéciale à Khalifi, qui a vraiment dicté le tempo de la rencontre comme s'il était un taulier disputant son 250e match de Pro League. Une grosse prestation.

Pour compléter le milieu de terrain, difficile de passer à côté de Sami Lahssaini, pourtant monté à la mi-temps de la rencontre entre le Club de Bruges et la RAAL. Alors que le score était de 2-0 en faveur des Blauw & Zwart, le milieu de terrain a pris le jeu des Loups à son compte et a été récompensé avec l'égalisation à dix minutes du terme.

Attaque

Vous l'aurez compris, trois attaquants pour compléter ce 4-3-3. Sur notre côté droit, nous plaçons Patrick Pflücke, qui a hérité d'un rôle très libre contre le Standard, avec beaucoup de présence aussi dans un rôle similaire à celui d'un numéro 10. Deux passes décisives qui valent le détour pour enfoncer les Rouches et une menace constante sur la défense liégeoise. L'Allemand est sorti du lot.

De l'autre côté, nous avons choisi Nilson Angulo malgré la défaite d'Anderlecht à La Gantoise. L'Équatorien a pourtant livré de bien meilleures prestations, mais ses deux buts dans une rencontre où il s'est toutefois montré assez discret montrent qu'il devient capable de faire la différence en peu de ballons, un atout de taille. Un doublé pour l'honneur, mais une efficacité qui mérite sa place dans ce onze du week-end.

Pour conclure, Jerry Afriyie occupe cette semaine la position d'attaquant de pointe. Le Ghanéen de 19 ans a fait preuve de beaucoup de courage pour affronter la défense brugeoise, a multiplié les efforts et a aussi été récompensé en amorçant la remontée de la RAAL au Jan Breydelstadion. Dommage que les Loups ne disposent pas d'option d'achat dans le prêt de ce talent, arrivé cet été d'Al-Qadsiah, en Arabie saoudite.

Notre équipe de la semaine : Leysen – Van Den Kerkhof, Cools, De Jaegere, Araujo – Van De Perre, Khalifi, Lahssaini – Pflücke, Angulo, Afriyie.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Charleroi
Tobe Leysen
Kevin Van Den Kerkhof
Kobe Cools

Plus de news

🎥 Avec un clin d'oeil à Ilaimaharitra : le geste moqueur de Patrick Pflücke aux supporters du Standard

🎥 Avec un clin d'oeil à Ilaimaharitra : le geste moqueur de Patrick Pflücke aux supporters du Standard

17:00
1
Le Standard, victime préférée d'Antoine Bernier : "À chaque fois que j'ai marqué contre eux,..."

Le Standard, victime préférée d'Antoine Bernier : "À chaque fois que j'ai marqué contre eux,..."

17:40
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/01: Nguene - Yaya Guindo - Kaloga

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/01: Nguene - Yaya Guindo - Kaloga

18:40
"Charleroi n'a pas joué un football spécial" : les regrets de Dennis Ayensa après la défaite du Standard Interview

"Charleroi n'a pas joué un football spécial" : les regrets de Dennis Ayensa après la défaite du Standard

16:40
Le penalty sifflé contre Anderlecht...à cause d'Hein Vanhaezebrouck ? Il répond à Colin Coosemans

Le penalty sifflé contre Anderlecht...à cause d'Hein Vanhaezebrouck ? Il répond à Colin Coosemans

19:20
OFFICIEL : le Standard tient son nouvel attaquant

OFFICIEL : le Standard tient son nouvel attaquant

18:40
Marco Ilaimaharitra contrarié par celui qu'il a pris sous son aile à Charleroi : "Bizarre de jouer contre lui" Réaction

Marco Ilaimaharitra contrarié par celui qu'il a pris sous son aile à Charleroi : "Bizarre de jouer contre lui"

14:20
1
Promise David veut faire taire ses détracteurs : "Tout le monde a été méchant avec moi en début de saison" Réaction

Promise David veut faire taire ses détracteurs : "Tout le monde a été méchant avec moi en début de saison"

15:40
1
En 30 minutes, Teddy Teuma a déjà montré tout ce qu'il pouvait apporter au Standard Analyse

En 30 minutes, Teddy Teuma a déjà montré tout ce qu'il pouvait apporter au Standard

11:40
"Ce ne sont pas les valeurs du foot que j'aime" : Albert énervé suite aux provocations envers Ilaimaharitra

"Ce ne sont pas les valeurs du foot que j'aime" : Albert énervé suite aux provocations envers Ilaimaharitra

10:00
5
Opération choc contre un groupe d'Ultras : "Le club refuse que ses supporters soient stigmatisés de la sorte"

Opération choc contre un groupe d'Ultras : "Le club refuse que ses supporters soient stigmatisés de la sorte"

18:20
"On n'a peut-être pas assez protégé Ilaimaharitra" : Daan Dierckx assume ses torts après le choc wallon Interview

"On n'a peut-être pas assez protégé Ilaimaharitra" : Daan Dierckx assume ses torts après le choc wallon

08:40
Première offre formulée : Charleroi passe à l'attaque pour renforcer son flanc droit

Première offre formulée : Charleroi passe à l'attaque pour renforcer son flanc droit

14:40
🎥 Lucas Stassin (joliment) décisif pour la première fois depuis octobre : le témoignage poignant de son père

🎥 Lucas Stassin (joliment) décisif pour la première fois depuis octobre : le témoignage poignant de son père

18:00
Officiel : La Louvière acte son deuxième départ du mercato

Officiel : La Louvière acte son deuxième départ du mercato

15:20
Un jeune buteur belge a fait ses débuts en championnat avec sa nouvelle équipe

Un jeune buteur belge a fait ses débuts en championnat avec sa nouvelle équipe

17:20
"Le départ de Rik De Mil a changé la donne" : Mehdi Bayat a son explication sur le renouveau de Charleroi Réaction

"Le départ de Rik De Mil a changé la donne" : Mehdi Bayat a son explication sur le renouveau de Charleroi

07:00
Vincent Euvrard n'a pas les mots : "Ce n'est pas qu'on n'a pas existé, mais..." Interview

Vincent Euvrard n'a pas les mots : "Ce n'est pas qu'on n'a pas existé, mais..."

06:20
1
🎥 Les images qui ont fait peur à l'Union : Ousseynou Niang évacué dans un sale état avant la finale de la CAN

🎥 Les images qui ont fait peur à l'Union : Ousseynou Niang évacué dans un sale état avant la finale de la CAN

15:00
🎥 Quelle erreur d'arbitrage ! En France, la polémique du jour est causée par un défenseur hennuyer

🎥 Quelle erreur d'arbitrage ! En France, la polémique du jour est causée par un défenseur hennuyer

16:20
Ce Charleroi-là doit-il viser ouvertement le top 6 ? "C'est vrai qu'on s'est rapproché au classement, mais..."

Ce Charleroi-là doit-il viser ouvertement le top 6 ? "C'est vrai qu'on s'est rapproché au classement, mais..."

16:00
"Cela ne devrait pas arriver, mais..." : un ancien arbitre donne son avis sur le penalty accordé à La Gantoise

"Cela ne devrait pas arriver, mais..." : un ancien arbitre donne son avis sur le penalty accordé à La Gantoise

12:40
2
L'Antwerp est tombé dans le piège de Dender, la lanterne rouge : les explications de Joseph Oosting

L'Antwerp est tombé dans le piège de Dender, la lanterne rouge : les explications de Joseph Oosting

12:20
Dante Vanzeir révèle ce dont il a besoin pour retrouver son meilleur niveau au Cercle de Bruges

Dante Vanzeir révèle ce dont il a besoin pour retrouver son meilleur niveau au Cercle de Bruges

14:00
Lawrence à sauver, un entrejeu aux abois et une attaque médiocre : les notes du Standard à Charleroi Analyse

Lawrence à sauver, un entrejeu aux abois et une attaque médiocre : les notes du Standard à Charleroi

20:40
4
Mehdi Bayat euphorique après la victoire contre le Standard : "Il se passe quelque chose à Charleroi" Réaction

Mehdi Bayat euphorique après la victoire contre le Standard : "Il se passe quelque chose à Charleroi"

22:40
1
Romelu Lukaku est clair sur un point concernant Anderlecht : "Ça, on ne va plus le laisser arriver"

Romelu Lukaku est clair sur un point concernant Anderlecht : "Ça, on ne va plus le laisser arriver"

12:00
Anderlecht décimé : Besnik Hasi déplore de nombreuses blessures

Anderlecht décimé : Besnik Hasi déplore de nombreuses blessures

10:40
1
Encore une blessure de longue durée au Standard ? Les nouvelles peu rassurantes de Casper Nielsen

Encore une blessure de longue durée au Standard ? Les nouvelles peu rassurantes de Casper Nielsen

22:20
Charleroi s'adjuge un choc wallon à sens unique : ce Standard-là n'a strictement rien d'un candidat au top 6

Charleroi s'adjuge un choc wallon à sens unique : ce Standard-là n'a strictement rien d'un candidat au top 6

20:24
"Ils ne sont pas capables de faire grand-chose" : Marco Ilaimaharitra s'en prend aux supporters de Charleroi

"Ils ne sont pas capables de faire grand-chose" : Marco Ilaimaharitra s'en prend aux supporters de Charleroi

22:30
2
Officiel : un nouvel amical pour les Diables Rouges...face à un adversaire qui hante encore Romelu Lukaku

Officiel : un nouvel amical pour les Diables Rouges...face à un adversaire qui hante encore Romelu Lukaku

13:40
3
🎥 Un Matz Sels des grands soirs permet à Nottingham de tenir Arsenal en échec : "Je suis vraiment heureux"

🎥 Un Matz Sels des grands soirs permet à Nottingham de tenir Arsenal en échec : "Je suis vraiment heureux"

13:20
Trois mois et puis s'en va : un cadre de l'Olympic Charleroi file en Colombie

Trois mois et puis s'en va : un cadre de l'Olympic Charleroi file en Colombie

13:00
Pflücke fait tourner Mohr en bourrique, Khalifi taille patron : les notes de Charleroi contre le Standard Analyse

Pflücke fait tourner Mohr en bourrique, Khalifi taille patron : les notes de Charleroi contre le Standard

21:20
1
Amadou Onana annonce une grande nouvelle : "Ça montre ce qui est vraiment important dans la vie"

Amadou Onana annonce une grande nouvelle : "Ça montre ce qui est vraiment important dans la vie"

11:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 21
FC Bruges FC Bruges 2-3 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 0-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Union SG Union SG 1-0 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 4-2 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 2-0 Standard Standard
STVV STVV 1-0 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved