"I'm back" : un Anderlechtois en a fini avec les galères et espère aider les Mauves en cette fin de saison

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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"I'm back" : un Anderlechtois en a fini avec les galères et espère aider les Mauves en cette fin de saison
Photo: © photonews
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Son retour est peut-être un peu passé inaperçu par rapport à celui de Nathan De Cat, mais César Huerta a manqué une bonne partie de la saison et a enfin retrouvé les terrains.

César Huerta n'avait plus joué depuis le 28 octobre dernier, avec une mi-temps (et un but) contre Ninove en Coupe de Belgique. Par la suite, une blessure aux ischios et une pubalgie l'ont tenu écarté des terrains ; le Mexicain a même dû passer sur le billard en novembre dernier.

Une saison de galère donc pour "Chino", qui était arrivé au RSCA entouré d'énormes attentes. Véritable star au Mexique, Huerta n'a pas encore réussi à exploser en Belgique, mais espère désormais enfin lancer son aventure européenne.

Dimanche dernier, face au Club de Bruges, César Huerta a enfin pu faire son retour sur les terrains : il est monté au jeu à un quart d'heure du terme. Un retour qui est peut-être passé un peu inaperçu par rapport à celui, acclamé par le public, de Nathan De Cat, mais qui peut faire beaucoup de bien aux Mauves.

César Huerta veut finir la saison en beauté

Via les réseaux sociaux du Sporting, Huerta a adressé un message aux supporters. "Je suis de retour. 187 jours éloignés de ce que j'aime, mais jamais de qui je suis. J'ai douté, j'ai souffert, mais je n'ai jamais abandonné", déclare-t-il. "Merci à tous ceux qui ont été à mes côtés durant l'un des moments les plus difficiles de ma carrière". 

L'un des grands objectifs de la saison de César Huerta était naturellement la Coupe du Monde 2026 : avec 25 caps (3 buts), il était l'un des cadres de l'équipe de Javier Aguirre, et avait encore été repris en octobre juste avant sa blessure. Malheureusement pour lui, la sélection de 26 joueurs pour le Mondial arrive très bientôt, probablement dès la semaine prochaine : le Mexique entame déjà cette semaine un stage dédié aux joueurs évoluant dans le championnat local.

Avec 5 matchs à jouer (6 si Anderlecht joue le barrage européen face au vainqueur des Europe Playoffs), il faudra que Huerta retrouve très vite le onze de base et soit convaincant pour rêver d'une présence au Mondial "à domicile" du Mexique...

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