Le grand conseil d'Olivier Deschacht à Jeremy Taravel avant la semaine charnière d'Anderlecht

Un déplacement décisif à La Gantoise ce dimanche, avant la finale de la Coupe de Belgique jeudi. C'est une semaine véritablement charnière qu'a débuté le Sporting d'Anderlecht, où Jeremy Taravel est conseillé par une légende locale, Olivier Deschacht.

Le Sporting d'Anderlecht est au tournant de sa saison. Sa quatrième place au championnat est menacée par Malines et La Gantoise, tandis que la finale de la Coupe de Belgique aura lieu jeudi au Stade Roi Baudouin, face à l'Union Saint-Gilloise.

Un derby bruxellois qui sera plus que probablement la rencontre la plus importante de la fin de saison des Mauves, qui pourraient obtenir le troisième meilleur billet européen, à savoir une qualification directe pour l'Europa League, en cas de victoire.

Dans le scénario contraire, Anderlecht obtiendrait un ticket de moindre valeur, mais pourrait tout de même décrocher un billet européen en conservant sa quatrième place ou en remportant le barrage européen contre le vainqueur des Europe Play-Offs, donnant accès à la Conference League.

Rater toute qualification européenne serait un véritable cauchemar pour les Anderlechtois, qui doivent donc en quelque sorte calculer leur coup pour décrocher l'Europe. Jeremy Taravel ne peut pas se permettre de tout miser sur la finale de la Coupe de Belgique, mais devrait néanmoins ne prendre aucun risque sur le terrain de La Gantoise.

Le Sporting d'Anderlecht devrait-il ménager ses cadres à Gand, ce dimanche ?

Quid de Nathan De Cat, tout juste de retour de blessure ? Jeremy Taravel doit encore trancher. De son côté, au micro de Het Nieuwsblad, la légende locale Olivier Deschacht, ayant porté la vareuse d'Anderlecht à plus de 600 reprises en match officiel, a son avis bien tranché.





"Il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Imaginez perdre à La Gantoise avec une équipe B, puis perdre la finale de la Coupe de Belgique. La saison serait alors fichue. Taravel doit simplement aligner ses meilleurs joueurs et espérer qu'ils gagnent pour engranger un maximum de confiance", a assuré l'ancien défenseur central. "Ils doivent impérativement retrouver cette confiance après un 0 sur 9.

Olivier Deschacht n'exclurait pas quelques ajustements, mais c'est clairement avec une équipe compétitive, selon lui, que le Sporting d'Anderlecht devrait se déplacer à la Planet Group Arena ce dimanche. Deschacht pense au scénario catastrophe, qui verrait Malines gagner à l'Union et Anderlecht perdre à Gand, ce qui enverrait les Mauve & Blanc à la sixième et dernière place des Champions Play-Offs, à trois journées de la fin.