Un jeune talent du RSC Anderlecht signe un premier contrat professionnel

Anderlecht continue de placer Neerpede au centre de son projet, et a dès lors décidé de faire signer un premier contrat pro à l'un de ses jeunes talents.

Antoine Sibierski, nouveau directeur sportif des Mauves & Blancs, a été très clair durant sa conférence de presse ce mercredi : parmi ses priorités figure le fait de mettre le centre de formation du club à profit. Sibierski veut voir des jeunes de Neerpede en équipe A, et continuer à développer les grands talents qui ont fait la spécialité du RSC Anderlecht.

Cette saison, Anderlecht s'est mis en évidence à l'international via ses jeunes : les U17 du club ont remporté la Future Cup à Amsterdam, tandis que les U21 ont montré un très beau visage à l'International Premier League Cup en Angleterre.

Ces derniers mois, Anderlecht a aussi offert des premiers contrats professionnels à plusieurs grands talents de Neerpede, comme Daevon Bulembi, Saliou Dia ou encore Rami Lougmani, meilleur buteur et meilleur joueur de la Future Cup.

Salim Ben Ali signe un contrat jusqu'en 2029 au RSC Anderlecht

C'est désormais le jeune Salim Ben Ali (15 ans) qui a été récompensé de sa progression par un premier contrat pro. Défenseur international marocain U16, Ben Ali évolue à Neerpede depuis 2018. Sur le site officiel du Sporting, Tim Borguet, qui s'occupe à nouveau de l'académie depuis l'arrivée de Sibierski, s'exprime à son sujet :



"Salim Ben Ali est international marocain U16 surclassé, qui évolue avec grande maturité au-dessus de sa catégorie d’âge. Sa polyvalence aux postes 4, 5, 6 et 8, associée à une excellente qualité technique, une très bonne vision du jeu et une intelligence tactique avancée, font de lui un joueur très complet. Il reste calme sous pression, est discipliné dans son positionnement et ses efforts, et il dispose de la capacité de prendre des initiatives offensives pertinentes. C’est un jeune joueur avec une vraie maturité et une tête bien posée sur les épaules".