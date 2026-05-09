Anderlecht touche le fond : cette statistique alarmante donne raison à Wouter Vandenhaute

La saison d'Anderlecht est en train de virer au cauchemar et pourrait entrer dans l'histoire comme l'une des périodes les plus sombres du club moderne. Une situation qui rappelle les mots désormais prophétiques de l'ancien président Wouter Vandenhaute : "On peut toujours tomber plus bas."

Alors que les saisons 2018-2019 et 2022-2023 sont déjà considérées comme des points extrêmement bas, lorsque le Sporting d’Anderlecht avait respectivement manqué les play-offs puis terminé à une décevante onzième place, la campagne actuelle semble encore plus douloureuse à plusieurs niveaux.

Non seulement le parcours européen a été catastrophique, mais les statistiques sportives en championnat sont également particulièrement inquiétantes. Ce qui rend la situation encore plus symbolique, c’est une statistique qui paraissait impensable pendant des années pour le club le plus titré de Belgique.

Un goal average négatif

Pour la première fois depuis l’instauration du football professionnel, Anderlecht risque de terminer la saison avec un différentiel de buts négatif. Cela représenterait une rupture historique avec la tradition de football dominant et offensif grâce à laquelle le club a bâti ses succès pendant des décennies.

Après la défaite contre le Club de Bruges lors du récent topper, les chiffres sont définitivement passés dans le rouge. Alors qu’Anderlecht avait bouclé la phase classique avec un bilan positif de +4, le compteur affiche désormais -5 durant les play-offs. Sur l’ensemble de la saison, cela représente donc un différentiel négatif d’un but. Une statistique qui résume parfaitement les prestations actuelles de l’équipe, marquées par l’incertitude et le déséquilibre.

Défensivement surtout, Anderlecht affiche d’énormes lacunes. Dans le même temps, l’efficacité offensive manque pour compenser ces problèmes derrière. Avec seulement 52 buts inscrits, cette attaque figure parmi les moins prolifiques des dernières années.





Les supporters d’Anderlecht désespérés

Seules les saisons 2022-2023 et 2019-2020 avaient vu le Sporting inscrire moins de buts. Il faut toutefois rappeler que le championnat 2019-2020 avait été arrêté prématurément à cause de la pandémie de coronavirus, ce qui avait limité Anderlecht à 32 matches au lieu des 40 habituels.

La situation provoque une frustration grandissante chez les supporters, qui voient leur club s’éloigner de plus en plus des ambitions et du rayonnement qui faisaient autrefois sa réputation. Là où Anderlecht était pendant des années synonyme de football dominant, de trophées et de campagnes européennes, le doute, l’incertitude et la déception dominent aujourd’hui.