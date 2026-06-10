Fumigènes en finale de Coupe : une partie des sanctions tombe...pour les supporters de l'Union

La finale de la Coupe de Belgique entre l'Union Saint-Gilloise et Anderlecht s'était disputée dans un climat particulièrement enfumé. La Commission de discipline s'est penché sur cette utilisation massive et peu encadrée de fumigène.

Ces derniers mois, l'usage non-encadré d'engins pyrotechniques est l'un des cheveaux de bataille de la Pro League. Nos décideurs avaient beau s'attendre à de l'animation pour le derby bruxellois en finale de Coupe, ils ont néanmoins dû tomber de leur chaise en voyant l'ampleur du dispositif déployé par les kops de l'Union Saint-Gilloise et d'Anderlecht.

Les sympathisants du Sporting avaient frappé particulièrement fort, décalant le début de la rencontre de quelques minutes, le temps que la fumée se dissipe. C'est pourtant bien les supporters de l'Union qui étaient au centre des débats de la Commission de discipline pour leur déploiement pyrotechnique aux 18e, 68e et 96e minutes, pour un total d'au moins 27 pièces.

Le club a plaidé sa cause lors de l'audience, en rappelant qu'il s'agissait d'un match à fort enjeu, avec une affluence inhabituelle, et qu'il mettait déjà tout en œuvre pour éviter de tels incidents. Des incidents qui n'ont d'ailleurs eu aucune incidence sur la tenue du match.

Les arguments saint-gillois en partie écoutés

L'Union a malgré tout été punie d'une amende ferme de 3 500 euros, rapporte Het Nieuwsblad. Un montant qui a toutefois été revu à la baisse en comparaison avec les 5 000 euros qui avaient intialement été demandés par le procureur de la fédération.



Et Anderlecht, dans tout cela ? La sanction définitive n'est pas encore tombée pour le Sporting, qui a plus à craindre vu la quantité de fumigènes embarqués et les dégradations causées au Stade Roi Baudouin. Le dossier a été examiné une première fois hier par la commission de discipline, qui a requis une amende de 10 000 euros. La date du verdict final n'est pas encore connue, le couperet ne devrait toutefois pas tomber avant la semaine prochaine.