Le BCS d’Anderlecht ne lâche rien : après le stade et Neerpede, voilà maintenant des banderoles à… Pairi Daiza

Le BCS d’Anderlecht ne lâche rien : après le stade et Neerpede, voilà maintenant des banderoles à… Pairi Daiza
Photo: © Voetbalkrant.com
Deviens fan de Anderlecht! 4353

Le BCS n'a pas fini de demander, avec insistance, le départ du propriétaire Marc Coucke. Après le Lotto Park, Neerpede et son château de Merelbeke, c'est désormais au sein du célèbre parc animalier Pairi Daiza que des banderoles ont été accrochées.

Le mécontentement du noyau dur des supporters d'Anderlecht ne cesse de grandir. Après des actions de protestation déjà menées au Lotto Park, à Neerpede et même au château du propriétaire Marc Coucke, ils ont cette fois laissé leur message... à Pairi Daiza.

Au sein du célèbre parc animalier, dont Coucke est co-propriétaire, une banderole est apparue avec un message sans équivoque, visant directement l'homme d'affaires. "Reste au zoo et pars d'ici !"

La contestation du BCS ne se limite plus à Anderlecht

Des banderoles sont également réapparues à Neerpede et aux abords du stade. Mais le fait que ces actions se produisent désormais à Pairi Daiza est assez remarquable, car le BCS s'en prend désormais également à l'un de ses projets commerciaux les plus connus.

Au Lotto Park et au complexe d'entraînement de Neerpede, plusieurs banderoles ont de nouveau été accrochées. On pouvait notamment y lire les messages "Nous comprenons mieux les résultats des neuf dernières années maintenant !" et "Pas de rats chez nous", en référence au passage d'Olivier Renard chez les Mauves et aux rumeurs concernant l'arrivée de Sébastien Pocognoli sur le banc.

bcs viseert Marc Coucke, spandoeken aan Pairi Daiza, Neerpede en stadion
© Voetbalkrant.com

La grogne ne cesse de grandir

Ces protestations font suite à des premières actions menées il y a quelques semaines. À l'époque, des graffitis avec le texte “Coucke dehors” étaient apparus à plusieurs endroits. Peu après, une banderole avait également été accrochée à son château à Merelbeke avec le message : “Sois noble et casse-toi. Ne nous oblige pas...”

Après une nouvelle saison sans trophée, une quatrième place en championnat et une finale de Coupe perdue, les critiques sur la gestion s'intensifient. Les actions récentes montrent qu'une partie des supporters tient de plus en plus explicitement le propriétaire pour responsable.

bcs viseert Marc Coucke, spandoeken aan Pairi Daiza, Neerpede en stadion
© Voetbalkrant.com
Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Play-offs 1
Play-offs 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht

Plus de news

Le RSC Anderlecht a fait une offre pour un ancien joueur de Jupiler Pro League

Le RSC Anderlecht a fait une offre pour un ancien joueur de Jupiler Pro League

18:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/06: Delorge - Mercier - Siquet

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/06: Delorge - Mercier - Siquet

18:20
LIVE Coupe du monde 18/6 : l'arbitre de Belgique Iran est connu

LIVE Coupe du monde 18/6 : l'arbitre de Belgique Iran est connu

18:00
Voici l'arbitre qui dirigera les Diables Rouges face à l'Iran

Voici l'arbitre qui dirigera les Diables Rouges face à l'Iran

18:00
Tout juste arrivé en Serie A, Domenico Tedesco veut recruter un joueur de Pro League

Tout juste arrivé en Serie A, Domenico Tedesco veut recruter un joueur de Pro League

17:30
Quel entraîneur à Seraing la saison prochaine ? La décision vient de tomber

Quel entraîneur à Seraing la saison prochaine ? La décision vient de tomber

16:40
Hugo Siquet en route vers un départ du Club de Bruges pour rejoindre un club étranger ?

Hugo Siquet en route vers un départ du Club de Bruges pour rejoindre un club étranger ?

15:25
Un été sous pression attend Anderlecht : Antoine Sibierski a énormément de travail

Un été sous pression attend Anderlecht : Antoine Sibierski a énormément de travail

10:00
Lazare Amani (ex-Eupen, Charleroi, Union, Standard) est de retour en Jupiler Pro League !

Lazare Amani (ex-Eupen, Charleroi, Union, Standard) est de retour en Jupiler Pro League !

14:57
Première journée, grandes lignes : voici le calendrier de la saison 2026-2027 de Pro League !

Première journée, grandes lignes : voici le calendrier de la saison 2026-2027 de Pro League !

13:57
1
L'Olympic Charleroi confirme son action judiciaire et conteste toujours sa relégation

L'Olympic Charleroi confirme son action judiciaire et conteste toujours sa relégation

13:07
Un rôle plus important que lors de son premier match confié à Bram Van Driessche au Mondial

Un rôle plus important que lors de son premier match confié à Bram Van Driessche au Mondial

12:30
"C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop sévère" : Hugo Broos se montre frustré avant d'affronter la Tchequie

"C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop sévère" : Hugo Broos se montre frustré avant d'affronter la Tchequie

12:00
Ces maillots du Mondial qui pourraient devenir des pièces de collection : la Belgique se démarque

Ces maillots du Mondial qui pourraient devenir des pièces de collection : la Belgique se démarque

11:40
Tout juste parti de la RAAL : une bonne connaissance de Nicolas Frutos à Charleroi ?

Tout juste parti de la RAAL : une bonne connaissance de Nicolas Frutos à Charleroi ?

11:20
"Je suis très satisfait de l'attitude de l'équipe" : Roberto Martinez ne se montre pas inquiet

"Je suis très satisfait de l'attitude de l'équipe" : Roberto Martinez ne se montre pas inquiet

11:00
Seattle accueille les Diables avec plaisir : "Ils ne sont vraiment pas prétentieux" Interview

Seattle accueille les Diables avec plaisir : "Ils ne sont vraiment pas prétentieux"

10:30
1
OFFICIEL : le RFC Liège annonce la prolongation de Gaëtan Englebert et de son staff

OFFICIEL : le RFC Liège annonce la prolongation de Gaëtan Englebert et de son staff

09:30
La Colombie s'offre une victoire avec un but d'un ancien de Pro League, le Ghana s'impose de justesse

La Colombie s'offre une victoire avec un but d'un ancien de Pro League, le Ghana s'impose de justesse

08:30
L'Angleterre lance parfaitement sa Coupe du monde avec une victoire

L'Angleterre lance parfaitement sa Coupe du monde avec une victoire

08:00
L'intérêt est réel : l'un des premiers transferts de Marc Wilmots déjà de retour dans son ancien club ?

L'intérêt est réel : l'un des premiers transferts de Marc Wilmots déjà de retour dans son ancien club ?

07:30
Le guide des supporters des Diables à Los Angeles : détails et infos avant Belgique-Iran !

Le guide des supporters des Diables à Los Angeles : détails et infos avant Belgique-Iran !

07:00
Les Seattle Sounders nous ont accueilli pour discuter des Diables : "Le blond de l'AC Milan, impressionnant !" Interview

Les Seattle Sounders nous ont accueilli pour discuter des Diables : "Le blond de l'AC Milan, impressionnant !"

06:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/06: Piedfort - De Busser - Amorim

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/06: Piedfort - De Busser - Amorim

23:00
De la Pro League vers la Bourgogne ? Will Still veut emmener un Diablotin à Auxerre

De la Pro League vers la Bourgogne ? Will Still veut emmener un Diablotin à Auxerre

23:00
De 10.000 à 1,3 million d'abonnés : un Diable Rouge a changé de dimension Interview

De 10.000 à 1,3 million d'abonnés : un Diable Rouge a changé de dimension

22:30
Nouveau coach à Beveren : bientôt un nouveau venu en D1A

Nouveau coach à Beveren : bientôt un nouveau venu en D1A

22:00
Où reste le nouveau stade ? Le CEO du RFC Liège prend la parole

Où reste le nouveau stade ? Le CEO du RFC Liège prend la parole

21:30
Et encore, Roberto Martinez a sué à grosses gouttes en fin de match : la RDC contraint le Portugal au partage

Et encore, Roberto Martinez a sué à grosses gouttes en fin de match : la RDC contraint le Portugal au partage

21:07
Pourquoi la montée de Romelu Lukaku et le but ont-ils mis fin au temps fort des Diables contre l’Égypte ? Analyse

Pourquoi la montée de Romelu Lukaku et le but ont-ils mis fin au temps fort des Diables contre l’Égypte ?

20:40
1
Qui sera le successeur de Thibaut Courtois ? "Je vais tout donner" Interview

Qui sera le successeur de Thibaut Courtois ? "Je vais tout donner"

20:00
Le choc en France : encore sur les bancs de Ligue 1 il y a un mois, Eric Roy nous a quittés à 58 ans

Le choc en France : encore sur les bancs de Ligue 1 il y a un mois, Eric Roy nous a quittés à 58 ans

20:20
Officiel : Charleroi nomme son entraîneur pour la saison prochaine

Officiel : Charleroi nomme son entraîneur pour la saison prochaine

19:35
Anderlecht et le Club de Bruges peuvent oublier cette piste : ce gardien belge a fait son choix

Anderlecht et le Club de Bruges peuvent oublier cette piste : ce gardien belge a fait son choix

17/06
Le même constat qu’en 2018 : un élément majeur manque à la Belgique pour atteindre le Graal Analyse

Le même constat qu’en 2018 : un élément majeur manque à la Belgique pour atteindre le Graal

19:00
Le Comité Disciplinaire a eu la main lourde : le Standard et Charleroi s'opposent à leur sanction !

Le Comité Disciplinaire a eu la main lourde : le Standard et Charleroi s'opposent à leur sanction !

17/06
1

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 10
FC Bruges FC Bruges 5-0 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Malines KV Malines

Play-offs 2

 Journée 10
OH Louvain OH Louvain 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 4-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved