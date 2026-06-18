Première journée, grandes lignes : voici le calendrier de la saison 2026-2027 de Pro League !

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Première journée, grandes lignes : voici le calendrier de la saison 2026-2027 de Pro League !
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Le calendrier de la saison 2026-2027 de la Jupiler Pro League vient d'être révélé. Voici les détails de la première journée, et nous arriverons avec des mises à jour de cet article dans les prochaines minutes.

Loïc Woos

Le RFC Liège bye pour la dernière journée de D1B

En Challenger Pro League, le RFC Liège commencera donc par une réception des Francs Borains, avant d'aller au Jong Genk puis de recevoir Dender, descendant de D1A. Un début de saison déjà demandant pour les Sang & Marine de Gaëtan Englebert, qui iront au Lierse avant d'accueillir le Club NXT, puis de se rendre à Eupen.

Le RFC Liège serait l'équipe bye de la dernière journée dans cette série à quinze équipes, si celle-ci est maintenue. Les deux derbys face à Seraing se joueront à des dates assez rapprochées, aux neuvième et dix-huitième journées.

Loïc Woos

Les dates des duels entre Bruges et l'Union

C'est devenu l'affiche entre les deux meilleures équipes de Belgique. Le Club de Bruges et l'Union Saint-Gilloise se retrouveront pour la première fois le 31 juillet au Jan Breydelstadion dans le cadre de la Supercoupe de Belgique, avant de se retrouver au mois de décembre au Parc Duden pour la manche aller.

Le retour au Jan Breydel aura, lui, lieu fin avril, à cinq journées de la fin du championnat, dans le cadre d'une fin de saison corsée pour les vice-champions, qui affronteront Malines, l'Antwerp, Bruges, Anderlecht, La Gantoise et Charleroi pour six de leurs huit derniers matchs de la saison.

Loïc Woos

L'hiver sera rude pour Charleroi

Calendrier assez équilibré aussi pour le Sporting Charleroi, qui affrontera Louvain, Lommel, Malines et Courtrai au mois d'août, avant une première affiche au Mambourg contre l'Union Saint-Gilloise, le 5 septembre. Le premier choc wallon aura donc lieu début octobre à Sclessin.

Pour les Zèbres, le véritable défi sera en début d'hiver. En décembre, Charleroi affrontera Anderlecht, Genk et le Club de Bruges, puis La Gantoise, l'Antwerp et la RAAL en janvier. Une période durant laquelle les Carolos pourraient garder le contact avec ces équipes supposées se battre pour les meilleures places... ou laisser filer le bon train et rester, au mieux, dans le milieu de classement.

Loïc Woos

Les Clasico en décembre et en mars

Voici le calendrier du Standard, qui pourrait disputer ses premiers matchs à huis clos après les incidents du dernier match de la saison dernière contre Charleroi. Un choc wallon qui se déroulera le 10 octobre à Sclessin, sans supporters visiteurs (au moins).

Le Clasico aura lieu un gros mois plus tard, le week-end (les dates exactes étant encore à définir) du 19 décembre à Sclessin, avant que les Rouches ne reçoivent l'Union Saint-Gilloise la semaine suivante, dans l'entre-deux fêtes. Le Standard se déplacera au Lotto Park le week-end du 20 mars et terminera sa saison sur la pelouse d'un promu, Beveren, le 22 mai.

Loïc Woos

La RAAL d'Edward Still directement dans le grand bain

L'une des premières choses que l'on se dit à la lecture du calendrier, c'est qu'Edward Still sera directement dans le grand bain à la RAAL. Les Loups iront à Anderlecht, recevront Gand, iront au Standard, recevront Malines et se déplaceront à Saint-Trond lors des cinq premières journées. Un premier test d'envergure pour le remplaçant de Frédéric Taquin. 

Pour l'Union, les choses sérieusement pourraient véritablement commencer lors de la troiisème journée et la réception d'Anderlecht, même si le déplacement à Westerlo de la première journée a tout du bon piège de début de saison.

Loïc Woos

Les plus belles affiches du début de saison

Il faudra attendre la troisième journée pour les premières affiches entre deux candidats à l'Europe, et Antwerp - Genk, samedi 22 août 20 h 45. La rencontre entre Saint-Trond et l'Union de la troisième journée est reportée pour les barrages européens.

La journée du 30 août comptant pour la quatrième journée sera, quant à elle, à bloquer au plus vite, avec trois belles affiches au programme : Gand - Club Bruges (13 h 30), Antwerp - Saint-Trond (16 h 00), Union Saint-Gilloise - Anderlecht (18 h 30). Lors de la cinquième journée, Charleroi - Union, Standard - Antwerp, ou encore Anderlecht - Genk, qui vont véritablement lancer ce championnat sans Play-Offs.

Le calendrier de la saison 2026-2027 de la Jupiler Pro League vient d'être révélé. Voici les détails de la première journée, et nous arriverons avec des mises à jour de cet article dans les prochaines minutes.

Le calendrier de la prochaine saison est connu. La première journée sera ouverte par le champion en titre, le Club de Bruges, qui recevra Courtrai pour un (presque) derby.

Samedi, Charleroi affrontera Louvain et le Standard sera opposé au Cercle, deux rencontres qui pourraient se disputer à huis clos. L'Union, elle, ira à Westerlo. Dimanche, le Sporting d'Anderlecht recevra la RAAL à 18 h 30, et un derby anversois, entre l'Antwerp et Beveren, terminera le week-end.

En Challenger Pro League, le calendrier a lui aussi été révélé. Deux rencontres ouvriront le bal simultanément : Seraing - Lokeren et le promu, le Sporting Hasselt, face au descendant, Dender, le 14 août à 20 h 00.

Tout sur la première journée de la saison 2026-2027 de Pro League

Samedi 15 août, le RSCA Futures ira au Patro, Eupen recevra le Jong Genk, tandis que Virton affrontera le Lierse pour son retour dans le monde professionnel. Dimanche, Beerschot - Jong Genk, et une opposition wallonne pour terminer la soirée, entre le RFC Liège et les Francs Borains.

Lire aussi… La Supercoupe déjà fixée : voici les grandes lignes du calendrier de la saison 2026-2027 de Jupiler Pro League

En Lotto Super League, RAAL - Zulte en ouverture le 5 septembre, puis Club YLA - Standard, Anderlecht - Genk et OHL - Gand lors de la première journée. Nous arriverons dans les prochaines minutes avec des mises à jour de cet article.

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