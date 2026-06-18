Première journée, grandes lignes : voici le calendrier de la saison 2026-2027 de Pro League !

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Le calendrier de la saison 2026-2027 de la Jupiler Pro League vient d'être révélé. Voici les détails de la première journée, et nous arriverons avec des mises à jour de cet article dans les prochaines minutes.