Tout juste libéré par Anderlecht, Mats Rits pourrait bien avoir trouvé son nouveau club

Après trois saisons très mitigées à Anderlecht, le contrat de Mats Rits arrive à son terme ce 30 juin. Dans les faits, le milieu de terrain est donc libre et peut s'engager où il le souhaite.

Mats Rits (32 ans) est arrivé en 2023 au RSC Anderlecht en provenance du Club de Bruges, un transfert qui avait fort fait parler à l'époque : le milieu de terrain était très apprécié des supporters Blauw & Zwart. Venu pour amener de l'expérience aux Mauves, Rits a disputé deux premières saisons pleines (42 puis 43 matchs toutes compétitions confondues), avant d'être écarté du noyau l'été passé.

Entré dans sa dernière année de contrat, Mats Rits, qui touchait un salaire très élevé (plus d'un million d'euros) a dû laisser sa place à des jeunes talents comme Nathan De Cat. La direction du Sporting espérait lui trouver une porte de sortie, mais Mats Rits est finalement resté au club toute la saison.

En seconde partie de saison, il a donc fini par obtenir un peu de temps de jeu, montant au jeu lors du dernier match de la phase classique puis à deux reprises en Playoffs. Mais c'était une certitude : son histoire au Sporting d'Anderlecht touchait à sa fin.

Mats Rits de retour au Beerschot

Et selon les informations du Nieuwsblad, le milieu de terrain aurait peut-être trouvé une porte de sortie, familière qui plus est. Mats Rits serait en effet sur les tablettes du Beerschot, son club formateur. Les Rats ont manqué la promotion en Jupiler Pro League, et ont donc pour ambition de remonter la saison prochaine.



Avec le départ de Ryan Sanusi, le Beerschot aurait bien besoin d'expérience et Mats Rits connaît bien la maison. C'est en effet au Kiel que l'ancien du Club de Bruges a fait ses débuts professionnels à l'âge de 16 ans, en 2009. Il avait à l'époque joué 25 matchs pour le Beerschot avant de quitter la Belgique pour l'Ajax Amsterdam.