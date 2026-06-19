OFFICIEL : le KRC Genk sécurise l'un de ses plus grands talents

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Photo: © photonews
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Le KRC Genk a offert à Yassine Labidi son premier contrat professionnel. Le jeune meneur de jeu, arrivé en provenance du PSV Eindhoven, a impressionné au sein de l'académie et est désormais récompensé par un contrat de trois saisons.

Le jeune milieu offensif est arrivé en 2024 en provenance du PSV Eindhoven pour intégrer le centre de formation genkois. Il s'est rapidement distingué grâce à sa créativité, sa lecture du jeu et son sens du timing. Pour Yassine Labidi, il s'agit d'une étape importante dans sa jeune carrière au sein du club limbourgeois.

Avec les U15 du KRC Genk, il a joué un rôle majeur dans le titre de la saison dernière. Grâce à ses buts, ses passes décisives et ses interventions décisives, il s'est imposé comme l'un des joueurs les plus influents de l'équipe.

Cette prolongation s'inscrit parfaitement dans la philosophie du KRC Genk. Les Limbourgeois continuent d'investir massivement dans la formation des jeunes talents et souhaitent les fidéliser dès leur plus jeune âge. Avec Yassine Labidi, un nouveau talent issu de l'académie obtient ainsi l'opportunité de poursuivre sa progression vers le football professionnel.

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