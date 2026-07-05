Interview "Il y aura deux grandes phases" : à quoi va ressembler le reste de la préparation du Standard ?

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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"Il y aura deux grandes phases" : à quoi va ressembler le reste de la préparation du Standard ?
Photo: © photonews
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À quelle sauce seront mangés les joueurs du Standard durant la préparation d'avant-saison ? Vincent Euvrard a fait le point à notre micro après le large succès des Rouches à Verlaine, ce samedi.

Une rencontre qui servait à "prendre des kilomètres et dont il ne faut pas tirer trop d'enseignements", bien négociée par le Standard sur la pelouse de Verlaine, ce samedi. Les Rouches se sont imposés 0-7 lors de leur premier match de préparation à la saison 2026-2027.

"On s'est créés pas mal d'occasions, on aurait peut-être même dû inscrire l'un ou l'autre but supplémentaire avant la pause. Mais on a marqué sept buts et obtenu une clean sheet, c'est positif. J'espère surtout que la blessure de Laurens Goemaere n'est pas trop grave, mais sa cheville a un peu claqué", nous confiait Vincent Euvrard après la partie.

À quoi ressemblera la préparation du Standard ?

L'ancien capitaine du Club NXT a quitté Verlaine à l'aide de béquilles et sera surveillé de près ces prochains jours. Un petit pépin qui est loin d'arriver au meilleur moment, puisque les Rouches ont entamé la partie la plus volumineuse de leur préparation.

"Il y aura deux grandes phases dans ces six ou sept semaines de préparation. Une première avec beaucoup de volume, avant de basculer au fur et à mesure vers l'intensité. Les joueurs n'ont pas touché le ballon ni réalisé de sprints à haute intensité pendant quelques semaines. Il faut reconstruire tout ça avec du volume en instaurant directement une bonne base", nous expliquait le T1 des Rouches.

Deux semaines seront particulièrement rudes pour les Rouches

Il prévient. "Les semaines 3 et 4 seront les plus lourdes, car il y aura à la fois du volume et de l'intensité. Ensuite, on réduira le volume pour gagner en fraîcheur avant le début de saison, tout en conservant l'intensité", expliquait le T1 des Rouches.

Vincent Euvrard et son staff auront rapidement de nouvelles occasions de jauger leur équipe, avec notamment des joutes amicales prévues face à Aubel et aux Francs Borains la semaine prochaine. Il y aura ensuite la rencontre de gala face à la Juventus et probablement l'un ou l'autre match amical supplémentaire avant la réception du Cercle de Bruges dans le cadre de la première journée de Pro League, le 8 août.

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