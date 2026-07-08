Antoine Sibierski prêt à réaliser le transfert entrant le plus cher de l'histoire du Sporting d'Anderlecht !

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Antoine Sibierski prêt à réaliser le transfert entrant le plus cher de l'histoire du Sporting d'Anderlecht !
Photo: © photonews
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Antoine Sibierski est prêt à casser la tirelire du Sporting d'Anderlecht pour s'offrir les services d'Alieu Njie, ailier suédois de 21 ans évoluant au Torino. Pour son premier mercato estival, le Français pourrait déjà réaliser le transfert entrant le plus cher de l'histoire du club bruxellois.

Le compteur d’Antoine Sibierski affiche actuellement deux transferts. Avec Giulian Biancone et Léo Pétrot, le directeur sportif du RSC Anderlecht a déjà attiré deux renforts à vocation défensive. Ou faut-il parler de trois transferts ? Car avec Vitor Bruno, le Français a également amené un nouvel entraîneur au Lotto Park.

Son travail est cependant loin d'être terminé. Antoine Sibierski cherche encore des renfoorts au milieu de terrain et davantage de puissance offensive. Pour ce compartiment, Alieu Njie est rapidement apparu sur les radars de la direction anderlechtoise, qui a même déjà formulé une première offre pour l'ailier de 21 ans. 

En Italie, la Stampa affirme en effet qu'Anderlecht aurait proposé jusqu'à sept millions d'euros pour faire venir Alieu Njie dans la capitale. Une offre balayée d'un revers de la main par la direction du Torino. Fin de l'histoire ? Pas forcément, car Anderlecht préparerait une offre finale pouvant atteindre neuf millions d'euros, bonus compris. 

Anderlecht prêt à réaliser le plus gros transfert entrant de son histoire ?

De quoi permettre à Antoine Sibierski, dès son premier mercato, de battre le record de transfert du Sporting d'Anderlecht. Un record qui appartient toujours à Nicolae Stanciu. Durant l’été 2016, Anderlecht avait déboursé un peu moins de huit millions d’euros pour arracher le Roumain du Steaua Bucarest de l’époque, aujourd'hui appelé FCSB. Un transfert qui s'était révélé être un véritable flop, d'ailleurs.


Transfermarkt estime la valeur marchande d'Alieu Njie à trois millions d'euros, mais cette offre revalorisée d'Anderlecht ne sera cependant pas obligatoirement synonyme d'un accord et d'un transfert, puisque d'autres clubs se montrent intéressés, à l'image de Nottingham Forest et de Lecce. Le Suédois d’origine gambienne est, lui, sous contrat à Turin jusqu'au 30 juin 2029.

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