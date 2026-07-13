📷 Deux légendes d’Anderlecht se retrouvent après de longues années

Les deux anciens Mauves, Sacha Kljestan et Matías Suárez, se sont retrouvés à Kansas City. Ils en ont profité pour prendre un selfie ensemble.

Sacha Kljestan a partagé le selfie accompagné d'un message sur Instagram : "Celle-là est pour les Sporting Boys ! Ça m’a fait énormément plaisir de revoir mon vieil ami Matías Suárez après tant d’années. On s’est tellement amusés sur le terrain et on a remporté de grands matchs ensemble à Anderlecht. Onze ans plus tard, on se retrouve à Kansas City, qui l’aurait cru ? L’un des meilleurs joueurs avec lesquels j’ai eu la chance d’évoluer !"

Matías Suárez et Sacha Kljestan ont évolué durant cinq années ensemble sous les couleurs d’Anderlecht. L’Argentin a porté le maillot des Mauves entre 2008 et 2016, tandis que l’Américain a défendu les couleurs bruxelloises de 2010 à 2015. Les deux joueurs ont contribué aux succès du Sporting au début des années 2010. Ils sont devenus de véritables légendes du club et resteront à tout jamais dans le cœur des supporters du club bruxellois.

Leurs chemins s’étaient ensuite séparés après leurs départs respectifs d’Anderlecht. Cette rencontre inattendue à Kansas City, onze ans plus tard, a donc forcément rappelé de bons vieux souvenirs aux deux anciens Mauves.

Sacha Kljestan et Matías Suárez ont tous les deux mis un terme à leur carrière



Ils sont désormais tous deux retraités. Sacha Kljestan a pris sa retraite en janvier 2023. C'est avec le Los Angeles Galaxy qu'il a disputé ses toutes dernières minutes en professionnel. Matías Suárez a, quant à lui, mis un terme à sa carrière plus récemment, en janvier 2026, après une dernière pige au Chili à l’Unión Española. "Matías Suárez, merci pour tout Matí, félicitations pour ta carrière et plein succès pour tes futurs projets", avait d'ailleurs déclaré plus tôt cette année le Sporting d'Anderlecht à la suite de l'annonce de la retraite de sa légende.