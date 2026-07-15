Clin d'oeil contre Charleroi : un honneur que Théo Leoni n'avait encore jamais connu avec Anderlecht

Théo Leoni a lui aussi retrouvé le chemin de l'entraînement avec Reims. Il a même eu l'honneur de porter le brassard de capitaine contre Charleroi.

Le Stade de Reims a disputé le premier match amical de son intersaison contre Charleroi il y a quelques jours. Les Zèbres étaient incontestablement la meilleure équipe face à des Rémois moins avancés dans leur préparation, menant 2-0. Mais la rotation pratiquée à l'heure de jeu a affaibli l'équipe et a permis à Reims de revenir à 2-2.

"Le plus important, c'était de reprendre du rythme, le cardio, et de bien travailler. Mais effectivement, quand on est menés 2-0 et que l'on a la force mentale pour revenir à 2-2, ça fait du bien", se réjouit Théo Leoni, cité par le média local L'Union.

Parmi les leaders du vestiaire

Si le milieu de terrain s'est présenté face à la presse, c'est notamment parce qu'il était, du haut de ses 26 ans, l'un des plus expérimentés du groupe. Il a même porté le brassard de capitaine, un honneur qu'il n'avait jamais connu avec l'équipe première d'Anderlecht.

Chez les RSCA Futures, Guillaume Gillet en avait par contre déjà fait son capitaine, au sein d'une équipe renseignant également Noah Sadiki, David Hubert, Lucas Stassin ou encore Tristan Degreef.



Leoni est ainsi l'un des leaders désignés pour prendre sous son aile les nombreux jeunes lancés par Nicolas Usaï, le nouvel entraîneur de Reims : "C'est bien de la part du club de faire ça. J'y ai été habitué avec Anderlecht, qui accorde sa confiance à beaucoup de jeunes du centre de formation en équipe première. C'est important pour un club de pouvoir compter sur sa jeunesse, il va falloir les épauler. Pour ma part, je vais essayer de les encadrer en les coachant positivement, pour qu'ils puissent grandir dans les meilleures conditions. Je suis passé par là aussi, ce n'est pas toujours facile de débuter avec toutes ces inconnues autour de soi".