Un transfert à six millions : le Club de Bruges officialise sa troisième arrivée de l'été



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Suis Walfoot dès à présent sur Instagram! Le Club de Bruges a officialisé ce matin l'arrivée d'Andrej Vasovic, un attaquant de 18 ans évoluant au FC Lucerne. Il devrait dans un premier temps évoluer avec le Club NXT.



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