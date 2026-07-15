Victoire encourageante pour la RAAL, qui ira défier un grand club samedi

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Victoire encourageante pour la RAAL, qui ira défier un grand club samedi
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La RAAL affrontait l'Excelsior Virton, promu en Challenger Pro League, et s'est aisément imposée. Les Loups préparent ainsi au mieux la reprise, qui se fera contre Anderlecht, mais aussi un match de gala prévu ce samedi face au LOSC.

Après une saison 2025-2026 qu'on ne peut décrire que comme celle de l'apprentissage pour La Louvière en D1A, la saison à venir doit être celle de la confirmation. Les Loups se sont maintenus péniblement au sein de l'élite, et vont probablement devoir passer un palier, désormais sous la houlette d'Edward Still. 

La préparation suit son cours pour la RAAL, qui affrontait ce mercredi l'Excelsior Virton en match amical. Il s'agissait du dernier match de préparation des Louviérois à l'Easi Arena. Virton, promu en Challenger Pro League, était un adversaire intéressant, et les Loups ont répondu présent.

Victoire face à Virton avant de défier le LOSC 

Le premier but était pour la RAAL et était signé Elias Filet, avant une égalisation de Goudani juste avant la pause. Après la mi-temps, La Louvière prendra le dessus avec une équipe totalement remaniée, et deux buts de Nolan Gilot (les compositions d'équipe sont à retrouver sur le site officiel de la RAAL).

La prochaine étape pour la RAAL, c'est un match de gala : ce samedi, les Loups iront défier les Dogues du LOSC au centre d'entraînement lillois. Un match qui aura lieu à huis-clos, précise le club. 


Avant la reprise, prévue le 9 août face au RSC Anderlecht, la RAAL ira encore faire un stage du côté de Mill, aux Pays-Bas. 

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