Anderlecht pourrait bien aligner un joueur de 16 ou 17 ans contre Hammarby

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Dans une semaine, Anderlecht disputera déjà l’un des rendez-vous les plus importants de sa saison. Les Mauves affronteront Hammarby au deuxième tour préliminaire de l’Europa League. Une double confrontation à ne pas manquer, alors que l’effectif est encore loin d’être abouti.

Anderlecht a poursuivi sa préparation de manière positive mercredi en s’imposant face à l’AZ Alkmaar (0-1), après avoir déjà pris le dessus sur le NEC. Depuis son arrivée, Vitor Bruno semble avoir insufflé une nouvelle dynamique à Neerpede. Une approche appréciée par les supporters, notamment en raison de la confiance accordée aux jeunes. Mais cette volonté pourrait aussi rapidement montrer ses limites.

Des flancs encore très inexpérimentés

Joshua Nga Kana, 17 ans, et Jayden Onia Seke, 16 ans, ont bénéficié de nombreuses minutes durant la préparation. Deux joueurs considérés comme très prometteurs par le Sporting, mais dont la capacité à assumer immédiatement un rôle important en championnat et lors des qualifications européennes reste incertaine.

À l’heure actuelle, ils figurent pourtant parmi les principales solutions offensives sur le côté droit. Sur le flanc gauche, Tristan Degreef et Adriano Bertaccini devraient être chargés d’apporter de la créativité.

Les deux joueurs disposent de qualités évidentes, mais les options restent limitées pour une équipe qui affiche les ambitions d’Anderlecht. Le manque de vitesse de l’un et l’irrégularité de l’autre pourraient rapidement devenir problématiques, alors que le championnat débutera dès le 7 août.

Ali Maamar devrait débuter à droite

Au fil des rencontres amicales, Vitor Bruno semble avoir dégagé une première hiérarchie. Colin Coosemans conservera sans surprise sa place dans les cages, tandis qu’Ali Maamar paraît actuellement être le premier choix au poste de latéral droit.

Le Marocain avait pourtant été cité parmi les joueurs susceptibles de quitter le club. Les blessures d’Ilay Camara et de Killian Sardella ont toutefois changé la situation et devraient lui permettre de rester dans le groupe.

Dans l’axe, Jérémy Biancone et Jordan Pétrot semblent bien partis pour former la charnière centrale, avec Ludwig Augustinsson à gauche. Au milieu, Enric Llansana devrait également occuper une place importante.

Une évolution qui n’était pas forcément attendue. Le Néerlandais avait progressivement perdu sa place la saison dernière, mais il semble avoir retrouvé la confiance du staff depuis l’arrivée de Vitor Bruno. Auteur d’une prestation convaincante face à l’AZ, il devrait logiquement débuter contre Hammarby. La présence de la nouvelle recrue tchèque Lukas Ambros dans le onze de départ semble, en revanche, encore incertaine.

Le recrutement d’un ailier reste prioritaire

Le principal chantier concerne toujours le secteur offensif. Anderlecht cherche depuis plusieurs semaines à renforcer ses flancs, sans avoir encore finalisé l’arrivée d’un nouvel ailier.

Le nom de Ștefan Baiaram continue de circuler avec insistance. Même en cas d’accord rapide, il semble toutefois peu probable que le Roumain soit directement opérationnel pour le match aller face à Hammarby.

Le joueur a encore disputé une rencontre européenne cette semaine avec l’Universitatea Craiova et devrait d’abord découvrir son nouvel environnement. Vitor Bruno pourrait donc être contraint de s’appuyer une nouvelle fois sur les jeunes éléments du groupe.

Un véritable test pour les jeunes Mauves

La confiance accordée à la jeunesse correspond parfaitement à l’identité d’Anderlecht et aux attentes de ses supporters. Les rencontres de préparation ont d’ailleurs démontré que plusieurs jeunes joueurs possédaient le talent nécessaire pour intégrer progressivement l’équipe première.

Les tours préliminaires européens représentent cependant un tout autre défi. Hammarby se trouve actuellement en pleine saison, possède plus de rythme et devrait arriver dans une condition physique supérieure.

Un onze qui commence à se préciser

L’équipe susceptible de débuter face à Hammarby pourrait être composée de Coosemans, Maamar, Biancone, Pétrot, Augustinsson, Kana, Llansana, Cvetkovic, Nga Kana ou Onia Seke, Degreef ou Bertaccini et Sikan.

Un onze prometteur, mais qui reste encore entouré de nombreuses incertitudes. Anderlecht devrait poursuivre son mercato afin d’apporter plus de qualité et d’expérience sur les ailes. Le problème est que ces renforts risquent de ne pas arriver à temps pour le premier rendez-vous important de la saison. 

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