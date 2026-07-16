Anderlecht poursuit sa refonte de Neerpede : Jean Kindermans rappelle un homme de confiance

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Anderlecht poursuit sa refonte de Neerpede : Jean Kindermans rappelle un homme de confiance
Photo: © photonews
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Le retour de Jean Kindermans à Anderlecht continue de produire ses effets. Cette fois, c'est l'un de ses plus proches collaborateurs, Frédéric Delooz, qui fait son retour à Neerpede.

La direction qu'Anderlecht veut donner à sa formation se dessine de plus en plus. La fin de la collaboration avec Tim Borguet en est une illustration. Jean Kindermans reprend les commandes de Neerpede et va réorganiser le centre de formation selon sa vision.

Le retour de Delooz s'inscrit dans cette logique. Il est plus qu'un simple entraîneur de jeunes. À Neerpede, il est reconnu pour son travail dans la formation et l'accompagnement des entraîneurs. Son rôle sera de faire en sorte que tous les coachs repartent sur les mêmes bases et appliquent la même vision du football, des plus jeunes jusqu'aux RSCA Futures.

Tout le monde dans la même direction

Pendant des années, c'était l'une des grandes forces d'Anderlecht. Avec Kindermans, chaque entraîneur savait parfaitement quels principes appliquer. Un football techniquement propre, une circulation de balle dominante et le développement individuel étaient au cœur du projet. En parallèle, une mentalité de vainqueur était exigée : le talent ne suffisait pas, les joueurs devaient apprendre à vouloir gagner chaque match.

Or, ce sentiment s'est progressivement estompé ces dernières saisons. Non seulement moins de joueurs ont réussi à passer sans encombre vers le noyau A, mais les résultats de plusieurs équipes de jeunes ont reculé. Cette tendance à la baisse était bel et bien considérée comme un point d'inquiétude.

La mentalité de gagnant doit faire son retour

Kindermans veut revenir au modèle qui a fait d'Anderlecht une référence en Belgique durant de longues années. Les jeunes doivent à nouveau grandir dans un environnement où gagner est la norme, sans perdre de vue la formation technique. Celui qui apprend tôt à gérer la pression et les attentes sera mieux armé pour franchir le pas vers l'équipe première.

Delooz devra jouer un grand rôle. En tant que formateur des coachs, il s'assurera que tous les entraîneurs remettent les mêmes accents et portent la même culture. L'identité de Neerpede doit redevenir reconnaissable, quelle que soit la catégorie d'âge sur le terrain.

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