Né cassé à l'entraînement : vers un forfait supplémentaire pour Anderlecht contre Hammarby

Cédric Hatenboer est revenu dans le parcours avec Anderlecht. Mais un nouveau contretemps va le mettre sur la touche quelque temps.

Cédric Hatanboer a vécu une prémière saison très frustrante à Anderlecht. Pas dans les plans de Besnik Hasi, il ne se voyait pas joueur avec les RSCA Futures, ce qu'il a quand même dû se résoudre à faire, faisant monter la tension entre les deux camps.

Son prêt à Telstar a permis à tout le monde de respirer un bon coup en deuxième partie de saison. Avec le changement d'entraîneur, le milieu de terrain néerlandais est à nouveau décidé à saisir sa chance à Neerpede. Réintégré au sein du groupe, il a d'ailleurs - épisodiquement - montré de bonnes choses lors des deux premiers matchs amicaux des Mauves contre Boulogne-sur-Mer et le NEC Nimègue.

Mais il n'était par contre pas sur la feuille de match contre l'AZ hier. L'ancienne pépite de l'Excelsior Rotterdam n'a pas pourtant pas été écarté par Vitor Bruno. Comme le rapporte Het Nieuwsblad, il souffre un fait d'un nez fracturé.

Cédric Hatenboer vraisemblablement forfait contre Hammarby

Une mésaventure survenue à l'entraînement la semaine dernière suite à un choc avec un coéquipier. La fracture n'est pas complexe, mais une intervention chirurgicale est tout de même nécessaire pour redresser le nez.

Le Néerlandais de 21 ans devra ensuite s'entraîner individuellement pendant au moins six jours avant de reprendre l'entraînement collectif, en portant un masque de protection. Il ne devrait donc pas être en mesure de pouvoir participer au match aller du deuxième tour préliminaire d'Europa Lague contre Hammarby dans une semaine. Un contretemps de plus pour le joueur, qui avait déjà vu sa préparation gâchée par une commotion cérébrale lors du stage à pareille époque l'an dernier.





Pour Anderlecht, l'infirmerie se remplit encore. Hatenboer y rejoint Ilay Camara (pied cassé), Lucas Hey (pied cassé) et Killian Sardella (opération suite à une déchirure musculaire). Et dire que nous ne sommes qu'au début de la préparation...