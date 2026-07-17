Anderlecht sur le point de battre un record...et pourtant le retard sur le Club de Bruges est énorme

Anderlecht et Westerlo peuvent se targuer de battre des records dans ce mercato. Mais ce n'est rien comparé à la superpuissance brugeoise.

Avec les 20 millions d'euros récupérés pour Nathan De Cat, les 15 millions du transfert définitif de Jar-Carlo Simic à Al-Ittihad et les 10 millions du départ de Keisuke Goto à Fribourg, Anderlecht a déjà récupéré 45 millions dans ce mercato. Alors que nous n'en sommes qu'à la mi-juillet, le Sporting est sur les traces de ses records en la matière. Il n'y a que lors de l'été 2017 que les Mauves avaient gagné plus (54 millions, notamment grâce aux 25 du transfert de Youri Tielemans à Monaco).

Autre vendeur remarquable de cet été : Westerlo. Les Campinois ont déjà vendu pour plus de 26 millions d'euros. Mais en acceptant de voir partir Nacho Ferri, Arthur Piedfort, Bryan Reynolds, Emin Bayram et Josimar Alcocer, ils ont perdu une demi-équipe. D'autant qu'Allahyar Sayyadmanesh est quant à lui parti gratuitement.

Bruges amasse, la concurrence trépasse

Et puis, il y a le Club de Bruges. Les Blauw en Zwart avaient déjà frappé fort il y a un an en atteignant la barre des 90 millions en transferts sortants grâce aux départs d'Ardon Jashari, Maxim De Cuyper, Chemsdine Talbi ou Andreas Skov Olsen (entre autres).

Cette année, le transfert de Christos Tzolis pour 40 millions du côté d'Arsenal placera définitivement le mercato sous le signe des records. En plus du Grec, le Club de Bruges a aussi vendu Aleksandar Stankovic pour 23 millions d’euros et Zaid Romero pour 5 millions d’euros.

A eux trois, cela représente pas moins de 68 millions d'euros. Mais cela ne devrait pas s’arrêter là. Joel Ordonez reste particulièrement convoité par plusieurs grands clubs européens. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande actuelle s’élève à 33 millions d’euros et un transfert ne semble être qu’une question de temps.





La direction confortés dans son modèle de recrutement

Raphael Onyedika figure lui aussi toujours sur la liste de souhaits de plusieurs clubs étrangers. Le milieu nigérian est actuellement évalué à 23 millions d’euros et pourrait à nouveau rapporter une énorme somme au Club.

Si Ordonez et Onyedika sont également vendus, le montant total des transferts dépassera sans peine les 120 millions d’euros. Sans oublier que Jesse Bisiwu est toujours plus proche du FC Barcelone. Il devrait rapporter dix millions d'euros sans avoir jamais joué pour l'équipe première. De quoi confirmer une nouvelle fois que le Club de Bruges évolue, sur le plan financier, dans une catégorie totalement différente du reste de la compétition belge.

Car c'est là la grande différence : outre les millions déjà récoltés, ce sont les forces vives restantes qui marquent. À Anderlecht comme à Westerlo, la plupart des joueurs à forte valeur marchande sont désormais partis. Le Club de Bruges possède en revanche encore plusieurs pépites de tout premier plan, valorisées à plus de dix millions d'euros. On comprend que l'écart avec le reste du championnat belge devrait ainsi continuer à se creuser.

Le Club peut investir des millions dans de jeunes talents sans sourciller. Une indemnité de transfert de 7 millions d’euros pour un joueur de 18 ans n’est désormais plus une exception au Jan Breydelstadion, alors que tous les autres concurrents belges sont tout simplement incapables d’aligner de tels montants.