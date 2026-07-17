Bonne nouvelle pour les supporters : les deux matchs d'Anderlecht contre Hammarby seront diffusés gratuitement

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
Bonne nouvelle pour les supporters : les deux matchs d'Anderlecht contre Hammarby seront diffusés gratuitement
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4365

Dans six jours, Anderlecht lancera déjà sa saison à l'occasion du deuxième tour préliminaire d'Europa League contre Hammarby. Une rencontre cruciale que les supporters mauves (et les suiveurs du football belge de manière plus générale) pourront regarder en télévision.

Anderlecht commence à en avoir l'habitude : l'un des rendez-vous les plus importants de sa saison a lieu dès le mois de juillet, avant même que la Pro League n'ait repris ses droits. Comme il y a un an, le Sporting jouera la suite de son parcours européen face à un club suédois déjà bien rôdé.

Alors que les Mauves n'ont disputé que trois matchs amicaux pour créer les premiers automatismes sous la houlette de Vitor Bruno, son nouvel entraîneur, Hammarby a déjà 13 matchs de championnat suédois dans les jambes.

L'adversaire des Anderlechtois (qui avait éliminé Charleroi à la dernière minute des prolongations au deuxième tour préliminaire de Conférence League en début de saison dernière) est actuellement deuxième d'Allsvenkan suédoise (derrière Sirius, le club où un certain Robbie Ure marque comme il respire) et reste sur deux victoires de rang.

Le match sera diffusé sur RTL

Quatrièmes des derniers Champions’ Playoffs, Anderlecht devra donc se montrer à la hauteur : le match aller est déjà prévu dans six jours en Suède, une semaine avant la manche retour au Lotto Park.

Les Carolos peuvent en témoigner : la 3Arena fait du bruit. Les supporters anderlechtois qui ne feront pas le déplacement pourront tout de même facilement suivre la rencontre ; la double confrontation sera diffusée en direct sur RTL Sports.

En cas de qualification, Anderlecht aurait encore deux tours préliminaires à franchir pour se hisser en phase de poules de l’Europa League. Si les Mauves venaient à être battus, la campagne européenne du Sporting ne serait pas terminée pour autant : les troupes de Vitor Bruno seraient reversés au troisième tour préliminaire de Conférence League en étant certain d'être tête de série (ce qui ne serait pas le cas en Europa League).

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Europa League
Europa League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht

Plus de news

OFFICIEL : Edward Still accueille à La Louvière un joueur qu'il a connu à Anderlecht

OFFICIEL : Edward Still accueille à La Louvière un joueur qu'il a connu à Anderlecht

13:35
Anderlecht sur le point de battre un record...et pourtant le retard sur le Club de Bruges est énorme

Anderlecht sur le point de battre un record...et pourtant le retard sur le Club de Bruges est énorme

14:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/07: Tajaouart - Kiyine - Bentayeb

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/07: Tajaouart - Kiyine - Bentayeb

13:35
Coup dur pour le Sporting de Charleroi : un cadre se blesse à l’échauffement

Coup dur pour le Sporting de Charleroi : un cadre se blesse à l’échauffement

14:30
LIVE COUPE DU MONDE 17/7 : la FIFA ouvre une enquête sur la banderole de l’Argentine

LIVE COUPE DU MONDE 17/7 : la FIFA ouvre une enquête sur la banderole de l’Argentine

13:52
OFFICIEL : plus de trois ans après son terrible accident, Sofian Kiyine rebondit dans un nouveau club wallon

OFFICIEL : plus de trois ans après son terrible accident, Sofian Kiyine rebondit dans un nouveau club wallon

13:20
1
Revirement dans le dossier Tawfik Bentayeb au Standard : aucun accord ?

Revirement dans le dossier Tawfik Bentayeb au Standard : aucun accord ?

12:36
1
"Ce n'est pas ça qui vous fait progresser" : le père De Cat explique le départ de son fils d'Anderlecht

"Ce n'est pas ça qui vous fait progresser" : le père De Cat explique le départ de son fils d'Anderlecht

10:00
Des millions sur un compte roumain pour jouer ? Les nouvelles révélations folles autour de l'Olympic Charleroi

Des millions sur un compte roumain pour jouer ? Les nouvelles révélations folles autour de l'Olympic Charleroi

12:00
📷 "Golden heritage" : le Standard présente son deuxième jeu de maillots

📷 "Golden heritage" : le Standard présente son deuxième jeu de maillots

10:40
Le jeu des chaises musicales a bien commencé : deux clubs de D1A à la lutte pour le gardien belge de Marseille

Le jeu des chaises musicales a bien commencé : deux clubs de D1A à la lutte pour le gardien belge de Marseille

09:30
Il reste en Pro League : un ancien Diable éphémère refuse l'Arabie saoudite

Il reste en Pro League : un ancien Diable éphémère refuse l'Arabie saoudite

09:00
À peine arrivé, déjà contesté : pourquoi le transfert de Dennis Praet fait jaser à Malines

À peine arrivé, déjà contesté : pourquoi le transfert de Dennis Praet fait jaser à Malines

08:30
Le Club de Bruges peut enfin souffler : un club de Bundesliga s'intéresse à son flop

Le Club de Bruges peut enfin souffler : un club de Bundesliga s'intéresse à son flop

08:00
Une saison et puis s'en va ? Le Standard a pris sa décision pour Marco Ilaimaharitra

Une saison et puis s'en va ? Le Standard a pris sa décision pour Marco Ilaimaharitra

07:30
2
"C'est le club parfait pour moi" : les premiers mots de Youri Tielemans à Manchester United

"C'est le club parfait pour moi" : les premiers mots de Youri Tielemans à Manchester United

07:00
Le Club de Bruges envoie un signal fort à l'un de ses jeunes joueurs

Le Club de Bruges envoie un signal fort à l'un de ses jeunes joueurs

06:30
Anderlecht poursuit sa refonte de Neerpede : Jean Kindermans rappelle un homme de confiance

Anderlecht poursuit sa refonte de Neerpede : Jean Kindermans rappelle un homme de confiance

19:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/07: Praet - Bojang - Openda

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/07: Praet - Bojang - Openda

21:54
Le Club de Bruges n'est plus seul : un grand club veut s'offrir un talent de Genk

Le Club de Bruges n'est plus seul : un grand club veut s'offrir un talent de Genk

23:01
Critiqué après le Mondial : le Maroc a pris sa décision pour Mohamed Ouahbi

Critiqué après le Mondial : le Maroc a pris sa décision pour Mohamed Ouahbi

22:30
OFFICIEL : Dennis Praet rebondit dans un autre club de Jupiler Pro League

OFFICIEL : Dennis Praet rebondit dans un autre club de Jupiler Pro League

21:54
Charleroi va s'offrir un ancien grand espoir de Ligue 2

Charleroi va s'offrir un ancien grand espoir de Ligue 2

21:40
1
150 millions d'euros de ventes ? Le Club de Bruges est en passe de battre tous les records

150 millions d'euros de ventes ? Le Club de Bruges est en passe de battre tous les records

21:00
Le seum ? Les supporters de l'Équipe de France lancent une pétition pour rejouer contre l'Espagne

Le seum ? Les supporters de l'Équipe de France lancent une pétition pour rejouer contre l'Espagne

20:30
3
Loïs Openda de retour en Ligue 1 ? Deux clubs se disputent le Diable Rouge

Loïs Openda de retour en Ligue 1 ? Deux clubs se disputent le Diable Rouge

20:00
Anderlecht pourrait bien aligner un joueur de 16 ou 17 ans contre Hammarby

Anderlecht pourrait bien aligner un joueur de 16 ou 17 ans contre Hammarby

16/07
Les discussions s'intensifient en coulisse : un nouveau stade inspiré de celui de la RAAL devrait voir le jour

Les discussions s'intensifient en coulisse : un nouveau stade inspiré de celui de la RAAL devrait voir le jour

19:00
Né cassé à l'entraînement : vers un forfait supplémentaire pour Anderlecht contre Hammarby

Né cassé à l'entraînement : vers un forfait supplémentaire pour Anderlecht contre Hammarby

16/07
Officiel : un ancien joueur de la RAAL rebondit à l'Olympic Charleroi

Officiel : un ancien joueur de la RAAL rebondit à l'Olympic Charleroi

18:00
Un membre du staff de Rudi Garcia quitte les Diables pour le Club de Bruges

Un membre du staff de Rudi Garcia quitte les Diables pour le Club de Bruges

17:30
🎥 Déjà décisif...contre le Standard : quand Alexis Trouillet montrait déjà tout son talent à Sclessin

🎥 Déjà décisif...contre le Standard : quand Alexis Trouillet montrait déjà tout son talent à Sclessin

17:00
1
Le rêve était à portée de main : Roman Ferber buteur en Ligue des Champions

Le rêve était à portée de main : Roman Ferber buteur en Ligue des Champions

16:30
Accord total entre Bruges et Arsenal : Tzolis nouveau transfert record du football belge

Accord total entre Bruges et Arsenal : Tzolis nouveau transfert record du football belge

15:50
Officiel : un ancien de l'Union signe à Eupen pour retrouver Felice Mazzù

Officiel : un ancien de l'Union signe à Eupen pour retrouver Felice Mazzù

15:30
"Ce n’est pas vrai" : annoncé sur le retour, le cas Malick Fofana tend tout le monde à Lyon

"Ce n’est pas vrai" : annoncé sur le retour, le cas Malick Fofana tend tout le monde à Lyon

16/07

Plus de news

Les plus populaires

Europa League

 premier tour préliminaire (retour)
Derry City Derry City 1-2 CSKA Sofia CSKA Sofia
Universitatea Cluj Universitatea Cluj 0-0 Dinamo Kiev Dinamo Kiev
Aluminij Aluminij 0-1 Sheriff Tiraspol Sheriff Tiraspol
Ferencváros Ferencváros 3-0 Vojvodina FK Vojvodina FK
Vestri Vestri 0-3 FK Qarabag FK Qarabag
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved