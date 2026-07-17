Bonne nouvelle pour les supporters : les deux matchs d'Anderlecht contre Hammarby seront diffusés gratuitement

Dans six jours, Anderlecht lancera déjà sa saison à l'occasion du deuxième tour préliminaire d'Europa League contre Hammarby. Une rencontre cruciale que les supporters mauves (et les suiveurs du football belge de manière plus générale) pourront regarder en télévision.

Anderlecht commence à en avoir l'habitude : l'un des rendez-vous les plus importants de sa saison a lieu dès le mois de juillet, avant même que la Pro League n'ait repris ses droits. Comme il y a un an, le Sporting jouera la suite de son parcours européen face à un club suédois déjà bien rôdé.

Alors que les Mauves n'ont disputé que trois matchs amicaux pour créer les premiers automatismes sous la houlette de Vitor Bruno, son nouvel entraîneur, Hammarby a déjà 13 matchs de championnat suédois dans les jambes.

L'adversaire des Anderlechtois (qui avait éliminé Charleroi à la dernière minute des prolongations au deuxième tour préliminaire de Conférence League en début de saison dernière) est actuellement deuxième d'Allsvenkan suédoise (derrière Sirius, le club où un certain Robbie Ure marque comme il respire) et reste sur deux victoires de rang.

Le match sera diffusé sur RTL

Quatrièmes des derniers Champions’ Playoffs, Anderlecht devra donc se montrer à la hauteur : le match aller est déjà prévu dans six jours en Suède, une semaine avant la manche retour au Lotto Park.

Les Carolos peuvent en témoigner : la 3Arena fait du bruit. Les supporters anderlechtois qui ne feront pas le déplacement pourront tout de même facilement suivre la rencontre ; la double confrontation sera diffusée en direct sur RTL Sports.





La semaine prochaine, Anderlecht débute son parcours en Europe contre Hammarby et la double confrontation sera à suivre avec #RTLsports ! 💪 pic.twitter.com/YRwwY9Aubw — RTL sports (@RTLsportsbe) July 16, 2026

En cas de qualification, Anderlecht aurait encore deux tours préliminaires à franchir pour se hisser en phase de poules de l’Europa League. Si les Mauves venaient à être battus, la campagne européenne du Sporting ne serait pas terminée pour autant : les troupes de Vitor Bruno seraient reversés au troisième tour préliminaire de Conférence League en étant certain d'être tête de série (ce qui ne serait pas le cas en Europa League).